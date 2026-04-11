A través de un cartel buscan a los que ocasionaron destrozos a estaciones del MIO el miércoles
Los ataques vandálicos afectaron ocho estaciones del MIO en la noche del pasado 8 de abril durante una marcha.
El gobierno de Cali y las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados por los destrozos en el Sistema MIO en la noche de este miércoles 8 de abril, durante una movilización.
Se reitero una recompensa de Hasta $20 millones por su captura.
El alcalde Alejandro Eder había anunciado una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con los responsables de los ataques vandálicos que afectaron ocho estaciones del MIO el pasado 8 de abril en horas de la noche.
El mandatario, además, reiteró que desde la Alcaldía de Cali siempre se ha acompañado y garantizado el derecho a la manifestación social, pero enfatizó que no se permitirá este tipo de hechos que afectan a la ciudadanía y al sistema de transporte público.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...