A través de un cartel buscan a los que ocasionaron destrozos a estaciones del MIO el miércoles

Los actos vandálicos provocaron cierres y desvíos del Sistema Mío, al sur de Cali, que afectaron la movilidad de más de 40 mil caleños.

El gobierno de Cali y las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados por los destrozos en el Sistema MIO en la noche de este miércoles 8 de abril, durante una movilización.

Se reitero una recompensa de Hasta $20 millones por su captura.

El alcalde Alejandro Eder había anunciado una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con los responsables de los ataques vandálicos que afectaron ocho estaciones del MIO el pasado 8 de abril en horas de la noche.

El mandatario, además, reiteró que desde la Alcaldía de Cali siempre se ha acompañado y garantizado el derecho a la manifestación social, pero enfatizó que no se permitirá este tipo de hechos que afectan a la ciudadanía y al sistema de transporte público.