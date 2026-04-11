Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 abr 2026 Actualizado 00:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

A través de un cartel buscan a los que ocasionaron destrozos a estaciones del MIO el miércoles

Los ataques vandálicos afectaron ocho estaciones del MIO en la noche del pasado 8 de abril durante una marcha.

Los actos vandálicos provocaron cierres y desvíos del Sistema Mío, al sur de Cali, que afectaron la movilidad de más de 40 mil caleños.

Los actos vandálicos provocaron cierres y desvíos del Sistema Mío, al sur de Cali, que afectaron la movilidad de más de 40 mil caleños.

Los actos vandálicos provocaron cierres y desvíos del Sistema Mío, al sur de Cali, que afectaron la movilidad de más de 40 mil caleños.

El gobierno de Cali y las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados por los destrozos en el Sistema MIO en la noche de este miércoles 8 de abril, durante una movilización.

Se reitero una recompensa de Hasta $20 millones por su captura.

El alcalde Alejandro Eder había anunciado una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con los responsables de los ataques vandálicos que afectaron ocho estaciones del MIO el pasado 8 de abril en horas de la noche.

El mandatario, además, reiteró que desde la Alcaldía de Cali siempre se ha acompañado y garantizado el derecho a la manifestación social, pero enfatizó que no se permitirá este tipo de hechos que afectan a la ciudadanía y al sistema de transporte público.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir