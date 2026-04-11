A la cárcel presunto cabecilla de la disidencia por ataques a firmantes de paz en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Gerardo Álvarez Peña, alias ‘El Brujo’, señalado como presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, por su posible responsabilidad en ataques contra firmantes de paz en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría liderado entre 2020 y 2023 la conformación de milicias urbanas con el objetivo de obtener información sobre los movimientos de la fuerza pública y confrontar a otras estructuras armadas ilegales en la zona.

Dentro de las acciones que se le atribuyen, está el ataque armado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, ocurrido el 23 de octubre de 2022 en su vivienda, en el municipio de Tibú.

En ese hecho, la víctima resultó gravemente herida tras recibir un impacto en el abdomen, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Según la investigación, el atentado habría sido una represalia por negarse a integrar el grupo armado ilegal.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Aunque Álvarez Peña no aceptó los cargos, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.