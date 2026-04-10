Una pelea en un ancianato de Cajamarca resultó con un adulto mayor muerto y otro capturado

Ante el Juez Promiscuo municipal de Cajamarca, Tolima, se llevó a cabo la audiencia mediante la cual se declaró la legalidad de la captura, se formuló imputación y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor José Ananías Cárdenas, adulto mayor de 79 años, como presunto responsable del homicidio del señor Mario Gutiérrez Cárdenas de 84 años, en un hecho al parecer de intolerancia ocurrido en el corregimiento de Anaime, frente al ancianato, fue agredido con arma blanca.

José Ananías, fue capturado por personal uniformado de la estación de policía de Cajamarca, y dejado a disposición de la fiscalía general de la nación, la cual le formuló imputación por el delito de homicidio.

El hecho se presentó el martes 7 de abril, sobre las 3:30 de la tarde, a las afueras del hogar de paso del corregimiento.

Según las autoridades, ambos adultos mayores mantenían diferencias personales que, al parecer, desencadenaron el altercado que escaló rápidamente a la violencia.

“De acuerdo a las primeras informaciones recolectadas, los abuelos tenían problemas personales. Logramos establecer que se generó una discusión que escaló rápidamente a las agresiones físicas”, explicó el coronel Edgar López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este hecho.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año se ha registrado una reducción del 21% en los casos de homicidio asociados a hechos de intolerancia, aunque situaciones como esta siguen generando preocupación en las autoridades.