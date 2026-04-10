Tenjo Cundinamarca celebra sus 423 años de existencia

El municipio de Tenjo ubicado en la Sabana Centro del departamento de Cundinamarca y a 25 minutos de Bogotá, tiene todo listo para celebrar por lo alto sus 423 años de historia.

Será una variada programación en la que niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las diferentes actividades que ha programado la administración municipal en cabeza del alcalde Iván David Nemocón, quien ha dispuesto de escenarios deportivos y presentaciones artísticas para homenajear este día.

La celebración tendrá como invitado a uno de los máximos exponentes de la música popular Luis Alfonso, que estará haciendo su presentación el sábado 11 de abril en el lote Las Palmas después de las 4:00 de la tarde.

Programación

Sábado 11 de abril

La programación deportiva inicia a la 1:00 p.m. con El Clásico de la Valvanera, partido de fútbol femenino y masculino en el Complejo Deportivo.

A las 4:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar del concierto “¡De una pa’ Tenjo!” en el lote Las Palmas.

Domingo 12 de abril

Desde las 9:00 a.m., se realizará la III Exhibición de Carros Antiguos, con punto de salida en Casa El Pencil y recorrido por el municipio.

De manera simultánea, en el Parque Principal, tendrá lugar el tradicional concurso “La Empanada de Oro”, que exalta la gastronomía local.