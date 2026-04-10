Taxistas anuncian paro en Ibagué por el transporte ilegal

Ibagué

Un grupo de conductores y propietarios de taxis en Ibagué anunció un paro de hasta tres días por lo que consideran incumplimientos de la Alcaldía en los operativos para contrarrestar el transporte ilegal o de plataformas digitales.

En diálogo con Caracol Radio, el líder taxista Antonio Blanco aseguró que los compromisos fueron adquiridos por la Secretaría de Movilidad desde hace seis meses, sin que hasta ahora se reflejen los resultados esperados.

“Guardamos cierto tiempo, seis meses en los que no vemos resultados y la verdad el detrimento patrimonial al que están siendo sometidos nuestros amigos propietarios y nosotros, los conductores, nos obliga nuevamente a levantar la voz de protesta. Si no hay lugar a más, esta vez acudiremos a las vías de hecho, y de manera indefinida, asumiendo las consecuencias que esto significa para la ciudad”, aseveró.

El líder del gremio taxista advirtió que la fecha tentativa para el inicio del paro es el lunes 20 de abril, el cual podría extenderse por lo menos hasta el 23 del presente mes. El principal motivo sería la cantidad de conductores de transporte ilegal.

“Esto no se ha dado porque hay un número mínimo de agentes que cuenta con la capacitación y, adicionalmente, la ‘comparendera’ para ejecutar los dos procedimientos que se deben hacer al inmovilizar un vehículo, incluyendo los taxis que presten un servicio no autorizado. El principal objetivo es la creación de un escuadrón y la rendición de cuentas cada 10 días de estos operativos. Esto no se ha dado”, acotó el taxista.

Según el integrante de la “mancha amarilla”, los resultados de la actual administración resultan positivos al compararse con los índices inferiores de la anterior. Pese al anuncio, los taxistas aseguran que el paro no afectará a la ciudadanía ibaguereña en general.

“Nosotros no vamos a afectar a la ciudadanía en pleno, vamos a ejercer puntos específicos que son directamente los que atañen a nuestra labor y los que tienen que ver directamente con lo que estamos solicitando”, señaló, por ejemplo, en relación con la Terminal de Transportes.

Por último, los taxistas esperan una respuesta de la Alcaldía previa al inicio del posible paro. Así ocurrió en el intento de hace seis meses.