Servicios de salud de la ESE Santiago de Tunja llegarán a las viviendas de los más necesitados

Los profesionales en salud de la ESE Santiago de Tunja estarán recorriendo los barrios y veredas en el sur de la ciudad / Foto: Prensa ESE Santiago de Tunja.

Tunja

Con el objetivo de acercar los servicios de salud directamente a las familias y comunidades priorizadas de la capital boyacense, la ESE Santiago de Tunja implementará la Estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) en territorio, mediante la acción de los Equipos Básicos de Atención Primaria (ABS).

La labor de estos profesionales de la salud de diferentes especialidades se centrará en la promoción de la salud, prevención de enfermedades, detección temprana de riesgos, educación para la salud y atención integral durante el ciclo de vida.

Los especialistas estarán en varias veredas rurales, territorios priorizados por la Administración Municipal de los sectores del sur, suroriente y occidente de Tunja, donde se brindarán los servicios de salud directamente a los hogares.

“Hasta el mes de septiembre vamos a venir implementando y desplegando la estrategia de atención primaria en salud a través de la acción y operación de los equipos básicos de atención primaria, esto pues con el objetivo de acercar los servicios de salud directamente a las familias, a las comunidades que han sido priorizadas por la Alcaldía de Tunja”, aseguró Esmeralda Rojas, directora de Equipos Básicos de la ESE de Santiago de Tunja.

El trabajo se adelantará con profesionales en diferentes áreas de la salud, quienes llegarán a los barrios y veredas a atender las necesidades de la población.

“Estos equipos son equipos interdisciplinarios de talento humano en salud conformados por profesionales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapia física y nutrición y van acompañados de auxiliares de enfermería. La principal actividad de los equipos es operar de manera extramural, realizando visitas casa a casa, también van a realizar encuentros comunitarios en cada uno de los territorios que han sido priorizados y brigadas de salud. La labor principal se centra en acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana de riesgos, educación para la salud y atención integral durante todos los cursos de vida a la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez”, agregó Rojas.

Los Equipos Básicos de Atención Primaria ofrecerán servicios como promoción y apoyo a la lactancia materna, vacunación, atención prenatal, valoraciones integrales en salud, tamizajes, asesoría y provisión anticonceptiva, atención en salud mental y apoyo psicosocial, educación para la salud y orientación familiar.

Esta estrategia se desarrollará en articulación con la Alcaldía de Tunja, fortaleciendo así la coordinación intersectorial para garantizar una atención integral en todos los niveles de complejidad.