Refinería de Cartagena puso en operación nueva planta para solidificar azufre

La Refinería de Cartagena marca un nuevo hito para el Grupo Ecopetrol, con la entradaen operación de la primera planta de peletizado húmedo de azufre del país, que fortalece la eficiencia de la refinería, la sostenibilidad ambientaly la diversificación de nuevosnegocios.

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Esta nueva unidad de proceso permite transformar el azufre líquido, que se genera como subproducto de la operación de refinación, en pellets o bolitas de azufre sólido,lo que facilita una operación más limpia, segura y ambientalmente responsable, al tiempoque incrementa la flexibilidad en la disposición del azufre producido en la Refinería y su entregaal mercado.

La planta cuenta con una capacidad operativa de 1.000 toneladasdiarias de azufre sólido. De este volumen, se proyecta la exportación directa, por parte de Ecopetrol, de 600 toneladas mensuales. El resto de la producción se destinará al mercado colombiano para el desarrollo de productos agrícolas, farmacéuticos, químicos e industriales.

El presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado visitó esta nueva unidad y destacó el trabajo articulado del equipo de la refinería de Cartagena, así como la relevancia estratégica de este proyecto para el crecimiento del portafolio de negocios de la compañía.

“Es una oportunidad para generar una nueva línea de negocio para el segmento de refinación, con el que se puede cubrir el 70% del mercado nacional y exportar los excedentes; son productos de calidad internacional, lo que abre mercados tan exigentes como el europeo.Es un hito importante para Ecopetrol”, dijo el presidente (e) de Ecopetrol.

Actualmente, la refinería de Cartagena produce azufre líquido que se distribuye en el mercado nacional a un grupo reducido de clientes. Con la transformación del producto en pellets o azufre sólido, la compañía amplía su capacidad logística e incrementa el cubrimiento del mercado nacional y su abanico de posibilidades a nuevos mercados internacionales.

Elsistemadeestanuevaunidaddeprocesocumpleconaltosestándaresambientales,para contribuir a una operación más eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.