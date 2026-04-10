Producción de café reporta una caída del 33.5% en el primer trimestre del año

El Cauca es el departamento con más familias productoras de café del país con 93.000, para las 94.500 hectáreas disponibles en el territorio. | Foto: Getty Images / Timothy Fadek

Las lluvias que se reportaron en los primeros meses del año afectaron la producción de café, reconoció el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Dijo que esto confirma que el negocio cafetero de este año será extremadamente exigente.

Entre enero y marzo, la producción alcanzó solo 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a los 3,78 millones del mismo período en 2025, lo que representa una drástica caída del 33.5%.

Marzo, con 754 mil sacos con una disminución del 29% y no revirtió la tendencia, consolidando una realidad productiva más retadora en el inicio del año cafetero, manifestó Bahamón.

En el ciclo octubre 2025-marzo 2026, la producción acumulada fue de 6,22 millones de sacos, comparado con 8,68 millones del ciclo anterior con una disminución del 28% y en los últimos doce meses, se registraron 12,41 millones de sacos, evidenciando una tendencia clara y consistente a la baja.

El Gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamon dijo que menor oferta impacta exportaciones e impulsa importaciones.

Manifestó que la escasez interna se traduce directamente en el comercio exterior: las exportaciones acumuladas hasta marzo sumaron 2,56 millones de sacos, un 29% menos frente al mismo periodo del año anterior.