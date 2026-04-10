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10 abr 2026 Actualizado 12:29

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Cartagena

Pistoleros asesinaron a hombre que se desplazaba en motocicleta: el suceso ocurrió en Turbaco

Los sicarios llegaron hasta el barrio Plan Parejo de esa población

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el municipio de Turbaco, barrio Plan Parejo, se presentó el homicidio con arma de fuego de Carlos Andrés Quiñones Castilla, de 23 años, natural de la misma población, a quien le ocasionaron heridas con arma de fuego y falleció de manera instantánea.

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Según lo manifestado por testigos, el ahora occiso se encontraba en vía pública en una motocicleta, cuando fue abordado por un sujeto que desenfundó un arma de fuego y le disparó huyendo en un vehículo de similares características.

Realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal. El finado no reporta antecedentes judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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