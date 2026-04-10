PES y Escuela de Gobierno rindieron cuentas ante el Concejo por su gestión y presupuesto

En sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena, se llevó a cabo la sustentación de los informes de gestión del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES) y de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en el marco del ejercicio de control político.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En primer lugar, el director del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), Jorge Redondo Suárez, presentó los avances en la atención a población en condición de pobreza extrema. Señaló que en Cartagena el índice de pobreza multidimensional se ubica en 19,9 %, afectando a cerca de 1 de cada 5 personas, con mayor incidencia en zonas rurales.

Durante la vigencia 2025, el PES reportó resultados significativos, entre ellos:

• Más de 3.000 personas identificadas para el acceso a derechos.

• 1.342 personas afiliadas al sistema de salud y más de 3.100 formadas en salud integral.

• 1.553 niños vinculados al sistema educativo y más de 6.600 personas en programas de formación técnica.

• 125 viviendas mejoradas en sectores vulnerables.

• Más de 2.600 emprendedores apoyados con capital de trabajo.

• Atención a más de 13.400 personas mediante estrategias contra el hambre.

• Impacto directo en más de 30.500 ciudadanos a través de jornadas en territorio.

Asimismo, la entidad reportó una ejecución presupuestal del 97 %, con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, lo que evidencia avances en el cumplimiento de metas sociales.

Tras la presentación, el concejal Johan Correa se refirió a los mejoramientos de vivienda, señalando que los resultados han sido limitados frente a la meta propuesta. En ese sentido, sugirió evaluar alternativas institucionales que permitan fortalecer esta línea, incluyendo la articulación con otras dependencias del Distrito, como la Secretaría de Planeación.

Frente a esta inquietud, desde la dirección del PES se indicó que ya se han adelantado mesas de trabajo con Planeación, en las que se ha considerado la necesidad de ajustar los indicadores establecidos. Se precisó que entidades como Corvivienda también han registrado avances por debajo de lo esperado, lo que dificulta el cumplimiento de las metas globales en esta materia.

Por su parte, el concejal Lewis Montero manifestó preocupación por la dispersión de funciones del PES en distintas dependencias, lo que, a su juicio, puede afectar la eficiencia en la ejecución de los recursos. En ese contexto, planteó revisar la distribución presupuestal para fortalecer la capacidad operativa del programa.

Posteriormente, el secretario de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia Cardona, presentó los resultados de la vigencia 2025, destacando la formación de 589 servidores públicos y más de 4.400 ciudadanos en liderazgo, participación y cultura ciudadana.

Entre los principales logros, se resaltó el alcance de estrategias que impactaron a más de 600 mil cartageneros, así como acciones de identidad territorial que llegaron a cerca de 495 mil personas a través de medios digitales.

En materia presupuestal, la entidad reportó una ejecución cercana al 99,9 % en inversión durante 2025, reflejando altos niveles de cumplimiento en los programas del Plan de Desarrollo.

Tras esta presentación, los concejales abrieron un espacio de análisis, centrado principalmente en las cifras relacionadas con el alcance de las estrategias implementadas.

El concejal Edgar Mendoza solicitó mayor claridad sobre la metodología utilizada para la construcción de algunas cifras, especialmente las relacionadas con el número de beneficiarios, señalando la necesidad de contar con soportes técnicos que respalden estos datos.

Por su parte, la concejal Gloria Estrada hizo un llamado a la rigurosidad en la presentación de la información, insistiendo en que las cifras deben reflejar con precisión la realidad de la gestión pública. Asimismo, reiteró el papel del Concejo como escenario de control político, donde debe primar el respeto institucional.

En la misma línea, el concejal Emmanuel Vergara señaló la necesidad de diferenciar entre métricas de alcance en entornos digitales y los impactos reales en la transformación social. En ese sentido, destacó la importancia de enfocar los esfuerzos en resultados tangibles, especialmente en la convivencia ciudadana, las instituciones educativas y el sistema de transporte.

En la parte final de la sesión, y conforme al orden del día, fue aprobada una proposición presentada por el concejal Javier Julio, mediante la cual se acordó dar continuidad al debate de control político sobre el servicio de aseo en la ciudad, programado para el lunes 13 de abril.

En otros temas, el concejal William Pérez presentó ante la plenaria un video sobre los hechos ocurridos durante el partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, en el que se registraron alteraciones del orden público que dejaron personas afectadas. Durante su intervención, expresó respaldo a la gestión del alcalde frente a la realización de eventos de gran magnitud, aunque insistió en la necesidad de prevenir impactos negativos sobre la ciudadanía y el comercio local.

En esa misma línea, el concejal Rafael Meza planteó la importancia de fortalecer la articulación entre la administración distrital y los organizadores de estos eventos, con el fin de evitar situaciones similares. Esta postura fue respaldada por el concejal Emmanuel Vergara, quien coincidió en la necesidad de mejorar la coordinación institucional.