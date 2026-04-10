Neiva intensifica vacunación contra fiebre amarilla ante riesgo regional

El municipio reconoce que cerca del 40 % al 42 % de la población. Foto Ese Neiva.

Neiva

La ciudad de Neiva mantiene una vigilancia estricta frente a la fiebre amarilla, debido a su cercanía con municipios como Ataco y Chaparral, donde ya se han reportado casos. Las autoridades de salud insisten en que la principal medida de prevención es alcanzar coberturas efectivas de vacunación en toda la población. Aunque por Sisbén se superan niveles del 90 %, aún persisten brechas importantes en otros grupos.

En materia de aseguramiento, el municipio reconoce que cerca del 40 % al 42 % de la población aún no cuenta con verificación completa de su esquema de vacunación. Por ello, se adelantan estrategias de búsqueda activa para ubicar a quienes faltan, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y evitar la propagación de la enfermedad en la capital huilense.

Según Lilibeth Galván, secretaria de salud de Neiva, confirmó que “las jornadas de vacunación se han extendido a zonas rurales y sectores del occidente de Neiva; sin embargo, persisten dificultades en viviendas donde no ha sido posible confirmar la inmunización de todos sus habitantes”.

Aunque no se reportan casos recientes ni mortalidad por fiebre amarilla o dengue en Neiva, las autoridades mantienen la alerta epidemiológica activa. En lo corrido del año, se han registrado 162 casos de dengue, una cifra menor en comparación con el año anterior. No obstante, advierten que las condiciones climáticas podrían incrementar la transmisión.