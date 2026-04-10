Mompox tendrá el ‘Centro Innovación 4.0 Bolívar Digital’

En una audaz apuesta por la democratización tecnológica, la Gobernación de Bolívar está escribiendo un nuevo capítulo en la historia digital del departamento. Bajo el plan de gobierno “Bolívar Me Enamora” 2024-2027, la Secretaría de las TIC impulsa una transformación disruptiva que convierte a la histórica Biblioteca Pública Pedro Salcedo del Villar en un laboratorio de innovación ciudadana donde convergen patrimonio, tecnología exponencial y acceso universal al conocimiento.

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Cuando el patrimonio abraza el futuro

Desde 1962, esta biblioteca ha sido guardiana del saber Momposino desde la emblemática Casa de la Cultura, un palacio del siglo XVIII que representa la memoria arquitectónica de la Depresión Momposina. Hoy, esas paredes coloniales empiezan una revolución silenciosa: se convertirán en un epicentro de innovación 4.0 para todos los ciudadanos.

Ecosistema tecnológico de última generación

La intervención va más allá de la simple dotación. Se trata de crear un entorno habilitador para todas las personas que quieran ir a esta Biblioteca y contar con:

• Estaciones de trabajo de alto rendimiento optimizadas para múltiples propósitos: desde diseño digital hasta análisis de datos.

• Proyectores interactivos de nueva generación que transforman el aprendizaje pasivo en experiencias inmersivas

• Conectividad de banda ancha ultrarrápida que elimina las barreras geográficas y posiciona a Mompox en la red global del conocimiento

• Infraestructura cloud-ready que permite el acceso a plataformas de e-learning, herramientas colaborativas y recursos digitales ilimitados

Un hub de oportunidades para la era digital

El gobernador Yamil Arana aseguró que la transformación de esta biblioteca que se proyecta en los próximos meses representa la visión de entender que la verdadera equidad en el siglo XXI se construye con acceso universal a la tecnología.

“Mompox demuestra que ninguna comunidad debe quedar rezagada en la revolución digital. Con esto nos seguimos consolidando como el primer Distrito Inteligente de Colombia, con zonas con Wi Fi gratuito, monitoreo digital, colmenas digitales y mucho más”.

Este espacio reimaginado se configura como un catalizador de transformación social para diversos perfiles:

-Ciudadanos que necesitan un espacio tranquilo y que no tienen acceso a internet ni a un computador.

-Innovadores locales que encuentran aquí un espacio maker para desarrollar sus ideas, un espacio cómodo y diferentes para innovar.

-Centro de inclusión digital, donde las personas podrán contar con un espacio para poder trabajar remotamente.

-Portal de turismo cultural inteligente, donde propios y visitantes que experimentan la “Ciudad Valerosa” por medio de la APP Mompox Inteligente a través de experiencias multimedia que enriquecen el patrimonio momposino con narrativas transmedia.