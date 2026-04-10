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10 abr 2026 Actualizado 18:41

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Misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra: ¿cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta?

Dominick Schettini, ingeniero de la misión Artemis II de la NASA, habló en 6AM W sobre el operativo para garantizar el regreso de la tripulación a la Tierra.

Misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra: ¿cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta?

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Dominick Schettini, quien es de origen colombiano y trabaja como ingeniero de sistemas de enfriamiento en tierra para la misión Artemis II de la NASA, habló en 6AM W sobre el operativo para garantizar el regreso de la tripulación a la Tierra.

Ante la pregunta sobre cuál es el mayor riesgo que reporta el regreso de la nave de Artemis II a la Tierra, el ingeniero aclaró que “no hay riesgo ahora”, pues la NASA “siempre piensa en todas las posibilidades se pueden salir mal y tiene muchos sistemas para que nada pase”.

“En la nave de la primera misión, hubo una prueba del heat shield (escudo de calor) y este sufrió más daño de lo que se pensó al comienzo, pero se hicieron algunas correcciones para la segunda misión”, afirmó.

Así, Schettini reiteró que “todo va a ir bien y estamos muy emocionados para que regrese la nave de los astronautas”.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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