Más de 500 armas blancas incautadas durante controles al partido Junior vs Palmeiras

Para ello, más de 600 policías se desplegaron para garantizar la seguridad de aproximadamente 18 mil asistentes al estadio Olímpico Jaime Morón León

La Policía Nacional en Cartagena entrega un balance en materia de seguridad tras el desarrollo del partido de fútbol entre Junior y Palmeiras en la ciudad de Cartagena, destacando las acciones preventivas y operativas desplegadas para garantizar la convivencia y el orden público.

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Durante la jornada, se impusieron un total de 75 medidas correctivas (comparendos) por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, al tiempo que fueron incautadas más de 500 armas cortopunzantes, evitando potenciales hechos que pudieran afectar la integridad de los asistentes.

En cuanto a los incidentes registrados, se reportaron situaciones relacionadas con perturbación a la tranquilidad, todas atendidas de manera inmediata por las unidades policiales desplegadas en distintos puntos de la ciudad.

Desafortunadamente, en la avenida del Consulado se presentó un hecho de afectación a la vida casi a la media noche, durante un acto de intolerancia con arma blanca, donde pierde la vida Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 31 años de edad.

“Estamos adelantando una trazabilidad con investigadores para reconstruir los hechos minuto a minuto. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía para que acuda y, si cuenta con información sobre este delincuente que le quitó la vida a un hincha, quien también era ciudadano de Cartagena, la suministre a las autoridades.

Para ello, se ha tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar e individualizar a esta persona que causó un profundo daño a una familia cartagenera”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Y añadió: “el comportamiento de los asistentes al interior del estadio fue en su gran mayoría ejemplar, evidenciando un compromiso ciudadano con la convivencia y el respeto, lo que permitió que el evento deportivo se desarrollara sin alteraciones significativas dentro del escenario”.