Más 50 ciudadanos se certifican en informática básica con Digitalízate Comunidad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con la Escuela de Gobierno y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), llevó a cabo la certificación de más 50 personas en el curso de Informática Básica, en el marco de la estrategia Digitalízate Comunidad.

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Este proceso formativo estuvo orientado a brindar conocimientos fundamentales para el uso adecuado de herramientas tecnológicas, facilitando el acceso a entornos digitales y fortaleciendo las competencias básicas necesarias en la actualidad.

Durante el curso, los participantes desarrollaron habilidades en:

• Manejo básico de computadores: orientado al uso de sistemas operativos y funciones esenciales.

• Herramientas ofimáticas: enfocadas en la creación y edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

• Navegación en internet: dirigida a la búsqueda de información y uso de plataformas digitales.

“Este curso fue muy importante porque aprendí sobre el manejo de herramientas como Excel y Word, la organización de documentos y el envío de información por correo electrónico, habilidades fundamentales para desempeñar mejor mi trabajo”, expresó Jorge Bossio, participante del curso de Informática Básica.

La formación permitió que los participantes adquirieran herramientas prácticas para desenvolverse en el entorno digital, promoviendo su inclusión tecnológica y mejorando su acceso a servicios, información y oportunidades.

“Certificamos a más de 50 ciudadanos cartageneros en habilidades como Microsoft Office, correo electrónico y herramientas digitales, reafirmando el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con el fortalecimiento de las competencias digitales y la transformación digital”, señaló Penny Palacios, ingeniera y líder de la estrategia Digitalízate Comunidad.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia Digitalízate Comunidad, que busca acercar la tecnología a la ciudadanía y fortalecer las capacidades digitales en distintos sectores de la población.

Con este tipo de acciones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la transformación digital y la formación de ciudadanos más preparados para enfrentar los retos del mundo actual.