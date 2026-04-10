Llega el agua potable a Santo Domingo de Meza, La Unión y El Milagro tras años de espera

La comunidad de la zona rural de El Carmen de Bolívar recibió con alegría la visita del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien llegó al corregimiento de Santo Domingo de Meza, ratificando su compromiso y el de su administración con la ejecución de obras que transforman la calidad de vida de sus habitantes.

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En una sencilla pero emotiva ceremonia, el mandatario, junto a Eliana Romero Valiente, gerente de Aguas de Bolívar, y líderes de los Montes de María, hizo entrega de las obras de construcción del nuevo sistema de acueducto regional, que beneficiará, además, a las comunidades campesinas de las veredas La Unión y El Milagro.

“Llegamos a Santo Domingo de Meza para inaugurar el nuevo acueducto que va a disponer del preciado líquido, no solo para esta comunidad sino también para las veredas de La Unión y El Milagro. Construimos dos tanques de almacenamiento, dos pozos profundos desde donde nos está regalando la tierra el agua para distribuir a estas tres comunidades que estaban sedientas. Hace rato nos pedían intervención y llegamos con la solución definitiva”, puntualizó Arana Padauí

Por su parte, líderes comunitarios agradecieron al mandatario no solo por su presencia, sino por demostrar que, trabajando de manera articulada y sin mezquindades, los proyectos pueden salir adelante. “Hoy, gracias al trabajo conjunto entre las comunidades, la Gobernación y Aguas de Bolívar, podemos decir que nuestras vidas cambiarán con la llegada del agua potable”, señaló uno de los representantes.

El proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) del sector de agua potable y saneamiento básico del departamento de Bolívar, con una inversión de 1.448 millones de pesos, beneficiando a 138 familias, es decir, 522 personas.

Las obras incluyen la construcción de pozos, estación de bombeo, planta de tratamiento de agua, tanques de almacenamiento, redes de distribución, tubería de aducción, torre de aireación y un sistema eléctrico solar fotovoltaico, entre otros componentes que garantizan la adecuada prestación del servicio.