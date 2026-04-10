Internacional FC Palmira defenderá su invicto en Villavicencio

Internacional FC Palmira afronta un nuevo reto en la Liga BetPlay Femenina 2026. Por la séptima jornada del campeonato, el conjunto vallecaucano visitará a Llaneros FC este domingo 12 de abril, a las 3:30 p.m., en el estadio La Esperanza de Villavicencio.

El equipo llega a este compromiso en un gran momento, ubicado en la tercera posición de la tabla con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates. Además, se mantiene como el único invicto del torneo, ratificando su buen rendimiento en lo que va de la competencia.

El escenario del rival cuenta con grama sintética, bajo estas condiciones el cuerpo técnico liderado por Germenson Arias preparó al equipo durante la semana en canchas sintéticas en Palmira, con el objetivo de adaptarse al tipo de superficie que encontrarán en Villavicencio.

“Sabemos que es una cancha diferente, el comportamiento de la pelota cambia y es importante para que las muchachas se vayan acoplando a lo que nos vamos a enfrentar”, señaló Arias, quien también hizo un llamado a mantener la calma pese al buen presente del equipo.

“Con los pies sobre la tierra, lo que yo les he dicho a las muchachas es que no hemos ganado nada todavía, creo que estamos trabajando de la mejor manera, el día a día lo dice todo”, agregó.

Por su parte, la mediocampista Melissa Castillo destacó la mentalidad del grupo y la importancia de sumar fuera de casa. “Venimos trabajando de la mejor manera, sabemos que tenemos un compromiso muy grande y el objetivo es claro, traernos los tres puntos. Sabemos que es un rival que juega muy bien, toca muy bien la pelota, se mueve muy bien, pero para eso estamos trabajando. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad esta semana de trabajar en un campo como el que nos vamos a encontrar allá”, afirmó.

A estas voces se suma la del preparador físico Andrés Peralta, quien resaltó los aspectos clave que han sostenido el rendimiento del equipo en la competencia.

“En el fútbol lo que hay que tener siempre en alto y claro es la idea de juego, una optimización física y la parte motivacional, eso es lo que se debe hacer para que siempre estemos arriba. En la liga se respetan a todos los rivales, pero en el campo es otra cosa”, indicó.

Internacional viajará con una delegación de 23 personas, entre ellas 17 futbolistas, con la misión de extender su invicto y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

Por su parte, Llaneros FC llega en la novena posición con 6 puntos, por lo que buscará hacerse fuerte en casa y sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

En otros compromisos del fútbol femenino de la región, Para la Jornada 7, el Deportivo Cali visitará a Once Caldas el miércoles 14 de abril a las 3:00 p.m por la Liga BetPlay. Por su parte, América de Cali ya disputó su partido de esta jornada y se impuso 0-1 frente a Fortaleza.

Finalmente, Orsomarso enfrentará a Bogotá FC este lunes 13 de abril a las 3:00 p.m. por la Primera B del fútbol colombiano.