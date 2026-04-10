Garantizan alimentación escolar para 2.492 estudiantes en Sampués
Estudiantes de instituciones oficiales en Sampués son beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras la firma de un contrato que permitirá garantizar este servicio durante gran parte del calendario académico 2026.
Sincelejo
El alcalde de Sampués, Javier Geney, firmó el contrato LP-003-2026 el pasado 3 de marzo, dando paso a la operación del PAE, que inició oficialmente el 12 de marzo en las instituciones educativas oficiales del municipio.
El programa, que cuenta con una inversión superior a los 1.683 millones de pesos, contempla la entrega de raciones alimentarias a estudiantes de jornada mañana y tarde, así como la logística necesaria para su distribución.
Entre los componentes del contrato se incluyen la contratación de manipuladoras de alimentos, el transporte de los productos, controles de calidad y el suministro de insumos, garantizando el funcionamiento del servicio durante 122 días del calendario académico.
La puesta en marcha del programa permite asegurar la continuidad en la entrega de complementos alimentarios a la población estudiantil, en un contexto donde este tipo de iniciativas resulta clave para la permanencia escolar y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio.