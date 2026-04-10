Garantizan alimentación escolar para 2.492 estudiantes en Sampués

Sincelejo

El alcalde de Sampués, Javier Geney, firmó el contrato LP-003-2026 el pasado 3 de marzo, dando paso a la operación del PAE, que inició oficialmente el 12 de marzo en las instituciones educativas oficiales del municipio.

El programa, que cuenta con una inversión superior a los 1.683 millones de pesos, contempla la entrega de raciones alimentarias a estudiantes de jornada mañana y tarde, así como la logística necesaria para su distribución.

Entre los componentes del contrato se incluyen la contratación de manipuladoras de alimentos, el transporte de los productos, controles de calidad y el suministro de insumos, garantizando el funcionamiento del servicio durante 122 días del calendario académico.

La puesta en marcha del programa permite asegurar la continuidad en la entrega de complementos alimentarios a la población estudiantil, en un contexto donde este tipo de iniciativas resulta clave para la permanencia escolar y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio.