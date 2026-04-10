Estos barrios de Cartagena no tendrán luz el sábado 11 de abril de 2026

La empresa Afinia anunció interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en Cartagena de Indias para mañana 11 de abril del 2026, debido a trabajos de mantenimiento y optimización de redes eléctricas.

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Las labores hacen parte del plan de mejora del sistema eléctrico en la ciudad, con el objetivo de garantizar mayor continuidad, reducir fallas y fortalecer la infraestructura ante la creciente demanda energética.

Barrios de Cartagena que no tendrán luz

De 8 a. m. a 6 p. m.: Se interrumpirá el servicio en la transversal 51 hasta la transversal 52 con calle 23, barrio El Country.

De8:20 a. m. a 5 p. m.:Se suspenderá el servicio en la carrera 65 con calle 70a, barrio Policarpa.

De10 a. m. a 6 p. m.:No habrá luz en el barrio Villa Hermosa y la carrera 96a entre las calle 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

La empresa recordó que tiene habilitados varios canales de atención para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes.

Estos son las líneas 115, la oficina virtual mediante la web www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.