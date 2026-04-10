Esta noche Colombia vs Venezuela por el liderato de la eliminatoria femenina a Brasil 2027

Cali

La Selección Colombia Femenina afronta hoy un nuevo reto en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. El combinado nacional recibirá a la Selección de Venezuela Femenina en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 8 de la noche. El compromiso corresponde a la quinta jornada del campeonato, siendo el cuarto partido para Colombia y el quinto para Venezuela, en un torneo que otorga cupos directos al Mundial a los dos primeros de la tabla.

El equipo nacional afronta este encuentro con novedades en su convocatoria. No estará presente Mayra Ramírez, quien continúa fuera por lesión, mientras que regresan jugadoras como Lorena Bedoya, Luisa Agudelo y Camila Arias, ausentes en la convocatoria del torneo SheBelieves Cup 2026 en Estados Unidos.

La selección venezolana llega motivada, bajo la dirección del técnico brasileño Ricardo Belli, tras una destacada victoria 2-1 frente a Brasil en partido amistoso. Además, el conjunto visitante cuenta con jugadoras de peso como Deyna Castellanos, Gabriela García y Michelle Romero, que representan un constante peligro en el frente de ataque.

Desde el plantel colombiano, Leicy Santos destacó el enfoque del grupo para este compromiso:

“Nosotras estamos tranquilas. Estamos enfocadas es en el primer partido con Venezuela, no estamos pensando en Argentina ni en Chile. Sabemos que ganando y haciendo las cosas bien vamos a poder lograr el objetivo principal que es clasificar de directas. Venezuela es un rival duro, estamos trabajando en un juego táctico, inteligente, para contrarrestar sus mayores fortalezas y hacerles daño”

Se espera una gran asistencia en el Pascual Guerrero, con cerca de 25 mil aficionados acompañando a la Selección en este compromiso. Tras este partido, Colombia se mantendrá en Cali para enfrentar a Chile el próximo martes, también en el Pascual Guerrero, antes de cerrar esta triple fecha visitando a Argentina en Lanús.