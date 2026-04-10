“Eso es una mentira”: Alirio Barrera tras investigación por supuesta agresión sexual

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, por un presunto caso de agresión sexual ocurrido cuando se desempeñaba como gobernador de Casanare.

A propósito, Barrera negó los señalamientos y aseguró que se trataría de una denuncia con motivaciones políticas.

“Eso es una mentira. Hablan de unos casos por allá de hace 10 años. Se ve que es por temas políticos. Primeramente, con la cobertura de Dios, voy a esperar para defenderme”, dijo el senador a Caracol Radio.

Ahora, los hechos denunciados datan del 2016, cuando según la denunciante buscó al entonces mandatario para buscar su apoyo para un evento de juventudes cristianas.

Según narró la denunciante, Barrera le entregó 400.000 en efectivo destinados a actividades de la iglesia, pero antes le habría dado un beso sin su consentimiento.

Por otro lado, el senador también respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo señaló de “violador sexual”. Al respecto, Barrera dijo: “Señor presidente, si por una denuncia alguien fuera culpable, usted y la mitad de su gobierno estarían en la cárcel”.