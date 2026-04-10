Escuela de Gobierno y Liderazgo presentó informe de gestión 2025 ante el Concejo Distrital

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, presentó ante el Concejo Distrital el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025, así como los avances de ejecución con corte al 15 de febrero de 2026.

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El director de la entidad, Robinson Casarrubia, socializó los principales logros alcanzados en el marco de los programas estratégicos que fortalecen la cultura ciudadana, la participación, la formación institucional y la gobernanza en el Distrito.

Durante la presentación, se destacaron los resultados de la gestión misional, la ejecución contractual y presupuestal, así como los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”.

Formación de servidores públicos y fortalecimiento institucional

A través del programa Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad, se logró la formación de 589 servidores públicos, fortaleciendo capacidades en transparencia, gobierno abierto, excelencia administrativa y gestión del conocimiento.

Asimismo, se implementó la estrategia pedagógica de cultura tributaria, impactando a servidores de diferentes dependencias distritales, promoviendo su rol como multiplicadores de buenas prácticas ante la ciudadanía.

Ciudadanía activa y participación comunitaria

En el marco del programa Ciudadanía Diversa Participativa y Propulsora de Desarrollo, se formaron 4.461 ciudadanos, fortaleciendo el liderazgo y la participación en sus territorios.

Además, se consolidó la Red Distrital de Organizaciones de Base Social y Comunitarias con la participación de 55 organizaciones y se desarrollaron tres microferias de servicios integrales para mejorar la atención al ciudadano.

Promoción de la identidad y cultura cartagenera

El programa Cartageneidad con Orgullo y Esplendor permitió implementar estrategias pedagógicas y comunicacionales con enfoque inclusivo y territorial, beneficiando a más de 4.000 personas de manera directa y alcanzando a cerca de 495.000 ciudadanos a través de canales digitales.

Estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad cultural y la participación ciudadana.

Cultura ciudadana como eje de transformación

Con la estrategia Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana, se logró impactar a más de 601.000 ciudadanos mediante iniciativas pedagógicas, jornadas de sensibilización, laboratorios de cultura ciudadana y programas como “Mi Barrio es Mi Escuela” y “Me Pongo la 10 por Cartagena”.

Estas acciones contribuyen a la promoción de valores cívicos, el respeto, la convivencia y el autocuidado en la ciudad.

Innovación pública y gobernanza

A través de la Escuela de Gobernanza e Innovación Pública, el programa tuvo un alcance de más de 1.417.000 personas y entre sus actividades formativas se destacan cursos, talleres, diplomados, espacios de participación ciudadana y las personas alcanzadas con las diferentes publicaciones realizadas en el marco de la estrategia integral de comunicación que abarca redes sociales institucionales, medios locales y portales digitales.

Entre las acciones destacadas se encuentran los procesos formativos en gobernanza territorial, el fortalecimiento de instituciones educativas, el desarrollo de diplomados en políticas públicas y la realización de espacios de diálogo como el Foro Cartagena Súper Ciudad.

El informe presentado evidencia avances significativos en la implementación de estrategias orientadas al desarrollo integral de Cartagena, consolidando procesos de formación, cultura ciudadana e innovación pública como pilares fundamentales para el progreso del Distrito.

Por otro lado, el director Robinson Casarrubia resaltó que, en medio del espacio en el Concejo Distrital, actuó: “con la mesura, el respeto y la altura que exige el rol, demostrando que el diálogo institucional debe sostenerse siempre en el trato digno y el control de las formas”.

Y añadió: “se reitera que ninguna diferencia justifica el irrespeto. La autoridad no se impone elevando el tono, sino manteniendo el respeto y la coherencia en cada intervención. Invitamos a que el debate público se mantenga dentro de los principios de respeto, responsabilidad y altura institucional que la ciudadanía merece”.