EPA impone medida por ocupación ilegal en zona de playa de El Laguito tras operativo en Cartagena

En ejercicio de sus funciones de vigilancia y control ambiental, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA Cartagena realizó una visita técnica a un predio ubicado en el sector El Laguito, identificado en campo como Carrera 1A #1A-98, donde se evidenció la ejecución de actividades de adecuación de terreno con presunta ocupación de zona de playa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la diligencia, el equipo técnico constató que en el lugar se adelantaban actividades de relleno y nivelación del terreno mediante el uso de material tipo Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y material de cantera, en un área aproximada de 744 metros cuadrados, correspondiente a una zona con características de playa y franja de interacción del mar.

Así mismo, se evidenció la generación de impactos ambientales asociados a la alteración del suelo, la modificación de la dinámica costera y la posible afectación al medio marino. Durante la inspección, no se presentó autorización ambiental que ampare la ocupación de playa ni licencia de construcción para el desarrollo de las actividades observadas.

Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y la Ley 2387 de 2024, EPA Cartagena procedió a imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades, al evidenciarse el incumplimiento de la normativa ambiental vigente y el riesgo de afectación a los recursos naturales. El caso fue remitido a las entidades competentes para el debido proceso.

Esta actuación se desarrolló en articulación con Control Urbano, la Secretaría del Interior, Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte y la Policía, reafirmando el compromiso institucional con la protección del ambiente, el cumplimiento de la normativa y la defensa de las zonas costeras de la ciudad.

EPA Cartagena reitera su llamado a la ciudadanía y a los actores del sector construcción a cumplir con la normativa ambiental vigente y a gestionar de manera responsable cualquier intervención en el territorio.