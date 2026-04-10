En El Bagre le causaron la muerte a un mono aullador al ser atacado con una pistola con perdigones Foto: Corantioquia

El Bagre, Antioquia

El caso fue reportado por funcionarios de la empresa Mineros S.A., luego de que un ciudadano entregara el animal con el propósito de facilitar su atención por parte de las autoridades ambientales.

El 31 de marzo de 2026, el equipo de emergencias de Corantioquia trasladó al primate hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Medellín, donde se le practicaron diversos exámenes médico-veterinarios. Los análisis revelaron múltiples lesiones en su sistema osteomuscular que comprometían gravemente su estado de salud.

Según explicó el médico veterinario Andrés Rodríguez, durante las ayudas diagnósticas, especialmente en el examen radiográfico, se evidenció la presencia de 19 perdigones alojados en el cuerpo del animal. Estas lesiones, causadas por proyectiles de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, afectaron su movilidad (particularmente en una de sus extremidades) y generaron un deterioro progresivo que derivó en su muerte.

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“Rechazamos de manera categórica la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre, prácticas que siguen poniendo en riesgo la vida de nuestras especies. Este hecho nos duele como institución y como sociedad, y nos recuerda que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva”, expresó la directora general de la entidad, Liliana María Taborda González.

Los hallazgos también indican que el mono pudo haber permanecido en cautiverio previamente, lo que sugiere su posible vinculación con actividades de tráfico ilegal de fauna silvestre.