En Cartagena incentivan el uso del Transporte Público Colectivo (TPC)

Un juez tumbó la medida cautelar que tenía las busetas trabajando( Caracol Radio Cartagena )

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) , continúa fortaleciendo sus campañas de movilidad segura e invita a la ciudadanía a hacer uso del Transporte Público Colectivo, (TPC), como una alternativa responsable y protectora de la vida.

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En esta oportunidad, la entidad invita a utilizar la ruta 29A Nuevo Bosque- Directo que, por solo $4.000, conecta el barrio Nuevo Bosque con diferentes sectores de la ciudad, facilitando el desplazamiento de los ciudadanos de manera organizada, segura y eficiente.

Recorrido de la ruta 29A

Inicia en la terminal de despacho de la empresa Cootransurb, en el sector de Aguas Pietras hacia La Sevillana, pasando por Villas de Aranjuez, Parques de Bolívar, Torres de Bicentenario, Bicentenario, Flor del campo, Colombiatón, Urbanización La India, Terminal de Transporte, Villa Rosita, Bomba del Gallo, Bomba del Amparo, Transversal 54, INEM, CAI de Ceballos, Avenida del Bosque, Avenida Vélez, Calle del Mamón, Avenida Crisanto Luque, Restaurante Asia, El Prado , Avenida Pedro de Heredia, Mercado Bazurto, Pie del cerro, Chambacú, Parque Apolo, Marbella, Puente de Crespo, Canapote.

Retorno de la ruta 29A

Se nicia en Canapote, hacia Cra.14 de Torices, Mall Plaza, Calle 30, Reloj Floral, San Felipe, Calle 29 D, Avenida del Lago, Mercado Bazurto, Bosque, San Isidro, CAI Nuevo Bosque, La Campiña, CAI Ceballos, INEM, Clínica Blas de Lezo, Bomba del Amparo, Bomba del Gallo, Villa Rosita, Terminal de Transportes, La Sevillana, Villas de Aranjuez, Parques de Bolívar, Torres de Bicentenario, Bicentenario, Flor del campo, Colombiatón, Urbanización de la India, Terminal de despacho de Cootransurb.

Los buses salen desde las 4:00 am hasta las 7:00 pm, con intervalos de 8 a 9 minutos entre vehículos, y cuentan con sensores para el conteo de pasajeros, carros con GPS para el monitoreo satelital y tienen control de tiempo con puntos virtuales.

El DATT resalta que el uso del transporte público contribuye significativamente a la reducción de riesgos en las vías, disminuye la siniestralidad y promueve una cultura de respeto y convivencia entre los actores viales. Bajo el lema: ‘Súbete al Bus’, la entidad busca generar conciencia sobre cómo decisiones responsables pueden salvar vidas.

Optar por el transporte público no solo reduce la cantidad de vehículos particulares y motocicletas en circulación, sino que también disminuye la exposición a accidentes de tránsito, especialmente, en trayectos urbanos de alta congestión.

Desde la entidad, se hace un llamado a los cartageneros a sumarse a esta campaña, priorizando el uso de esta ruta, adoptando comportamientos seguros que contribuyan a la protección de todos.