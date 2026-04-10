Fonseca conquista el Auditorio Nacional de Ciudad de México con un SOLD OUT histórico

Fonseca, reconocido cantautor colombiano y ganador de múltiples Latin GRAMMY, reafirmó su lugar como uno de los grandes referentes de la música latina.

Se presento el pasado 8 de abril con un rotundo SOLD OUT en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes de América Latina.

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Este concierto marcó el cierre de su exitoso “TROPICALIA Tour”, una gira que recorrió más de 20 países y que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural.

La velada estuvo cargada de emoción y energía. El público mexicano coreó de principio a fin cada uno de sus éxitos, demostrando la vigencia y trascendencia de su música.

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Entre los momentos más memorables de la noche destacó la participación especial del dúo mexicano Río Roma, integrado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega. Junto a Fonseca interpretaron “Caminar de tu mano” y “Enrédame”.

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Durante el espectáculo, Fonseca ofreció una selección de sus temas más representativos, entre ellos “Te Mando Flores”, “Eres Mi Sueño” y “En Vivo y En Directo”, que se convirtieron en himnos colectivos.

Su propuesta musical, que fusiona raíces tropicales con sonidos contemporáneos, sigue consolidándose como una de las más influyentes de la música latina actual.

“El Auditorio Nacional es un lugar que quiero profundamente. Lo que vivimos fue simplemente inolvidable. Gracias por recibirme con tanto cariño y por cantar cada canción conmigo”, expresó el artista visiblemente emocionado.

El “TROPICALIA Tour” llevó su música a ciudades de Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, España, Canadá, Inglaterra y muchos más, reafirmando su capacidad de crear vínculos con públicos diversos alrededor del mundo.

Fonseca se prepara para nuevos retos: un show especial en Miami el próximo 26 de junio titulado “Celebración Mundial”, y un esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 24 de octubre.

Además, el artista anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, disponible a partir del 24 de abril en todas las plataformas digitales, un proyecto que refleja su madurez artística.

Con este cierre, Fonseca busca ratificar su legado como uno de los grandes embajadores de la música latina, capaz de emocionar, sorprender y conquistar audiencias en cualquier rincón del mundo.