Concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estaría adjudicada en diciembre

La Aeronáutica Civil ha llevado a cabo la recuperación luces de borde de pista, alcanzando un nivel de operatividad del 99,9 %, y la rehabilitación total de las luces de borde de calles de rodaje.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras una reunión de urgencia con la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, confirmó que, de acuerdo con el cronograma de estas entidades del orden nacional, todo está listo para adelantar el proceso para la concesión del aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’.

“Si el cronograma se mantiene como está, en diciembre estaría adjudicada la concesión. Si hay un tercero que quiera entrar a la concesión, pues se demoraría más o menos hasta abril. Depende de las aprobaciones de Hacienda, de las aprobaciones de Planeación, para que de esa manera puedan abrir la licitación y adjudicarla”, indicó mandataria de los vallecaucanos.

Inversiones de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil informó que, tras la retoma de la administración del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en 2025, se ejecutó una fase de seis meses de mantenimiento recuperativo orientada al restablecimiento de condiciones técnicas y operativas, con énfasis en sistemas eléctricos y ayudas visuales para la navegación aérea.

En materia de infraestructura, desde 2025 se han destinado más de $13.399 millones a actividades de mantenimiento en pista, calles de rodaje, plataformas, torre de control, sistemas electromecánicos, muelles de abordaje, bandas transportadoras, drenaje, cerramiento perimetral y el Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (CECOA). Se proyectan inversiones adicionales por $2.050 millones hasta mediados de 2026 y $31.080 millones para el segundo semestre del mismo año.

De manera complementaria, la entidad avanza en la estructuración de proyectos de modernización por $215.657 millones, previstos para ejecución entre 2026 y 2030 mediante CONPES. Estas iniciativas incluyen una nueva subestación eléctrica, un sistema de manejo de equipajes (BHS), la instalación de puentes de abordaje y el mejoramiento de pista, calles de rodaje y plataforma, con el fin de mantener estándares operacionales y tecnológicos actualizados.