Concejo de Cartagena debate fallas en el servicio de aseo y cuestiona tarifas de Veolia y Pacaribe

El ejercicio de control inició con la intervención de varios ciudadanos, quienes expusieron sus críticas frente al servicio.

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Intervenciones ciudadanas

La ciudadana Rosa Martínez aseguró que el incremento en la tarifa de aseo ha sido descontrolado y que Pacaribe no presta un servicio eficiente.

“Nadie responde por los incrementos. Ellos aseguran que están realizando varios trabajos, pero eso es falso. No están trabajando; por lo menos, en mi barrio no están podando árboles”, afirmó.

Por su parte, Moisés Salcedo cuestionó la prestación del servicio y su falta de eficiencia. Asimismo, señaló que no existe un equilibrio entre los cobros realizados por las empresas y la calidad del servicio prestado.

Jairo Salcedo Guzmán, habitante del barrio El Paraguay, denunció los cobros excesivos por el servicio de recolección y cómo estos se han incrementado con el tiempo, sin ningún tipo de argumento válido ni claridad para la ciudadanía.

A su vez, Cintia Amador manifestó que esta problemática requiere una solución de fondo y no medidas superficiales que solo encubren los abusos de las empresas, mientras las comunidades continúan viéndose afectadas.

Participación de los citados

La gerente general de Veolia, Yolanda Gonzales, socializó las respuestas al cuestionario enviado previamente por el Concejo, en el que se solicitaba explicar cómo se regulan las tarifas cobradas a los usuarios.

La funcionaria explicó las normativas vigentes que establecen las tarifas diferenciales, el cálculo de las mismas y los servicios incluidos.

Durante el debate, el concejal citante Javier Julio Bejarano evidenció inconsistencias en el cobro del servicio y aseguró que lo más preocupante, además de la deficiente calidad del servicio expuesta por los ciudadanos, es la ausencia de una interventoría efectiva que garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas.

“Lo que hacen es subir una información en el marco legal, donde ellos mismos organizan los datos sin que nadie los corrobore”, afirmó.

En ese mismo sentido, el concejal Jhoan Correa manifestó que lo único claro del debate es la mala prestación del servicio y la falta de soluciones estructurales por parte de las empresas.

Por su parte, el concejal Lewis Montero expresó su inconformidad con las respuestas entregadas por la gerente de Veolia y le solicitó presentar un documento con respuestas concretas y verificables.

El cabildante Carlos Barrios cuestionó la forma en que se presta el servicio, especialmente en zonas no pavimentadas donde, según indicó, no se cuenta con la maquinaria adecuada.

“Si yo no tengo un interventor, hago lo que me da la gana. El Distrito subsidia y eso es fijo y suficiente para ellos, sin garantizar que cumplan su trabajo”, señaló.

De igual forma, el concejal David Caballero hizo un llamado a los directivos de las empresas para que presten un servicio digno, acorde con las necesidades de los cartageneros.

Finalmente, el concejal Armando Córdoba solicitó dar continuidad al debate y abordar de manera concreta el tema de las tarifas y la prestación del servicio, aspectos que afectan directamente a la ciudadanía.

“No podemos analizar esto sin conclusiones. Este debate debe ampliarse; estas empresas son filiales de Veolia, son dos cosas distintas, pero es hielo del mismo guarapo”, concluyó.