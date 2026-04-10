Comerciantes del sector de Marly se sienten “abandonados” debido a las obras del Metro en Bogotá

¿Cómo van las obras del metro en la Av. Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio. Crédito: Empresa Metro de Bogotá

La Primera Línea del Metro se ve y se siente en Bogotá. La construcción ya alcanza el 75,50% de avance y los primeros nuevos trenes están haciendo pruebas técnicas en el patio taller en Bosa.

Aunque la obra está cumpliendo el cronograma, los proyectos de infraestructura como este siempre tienen su lado incómodo. Los comerciantes del sector de Marly manifestaron a Caracol Radio durante la emisión del programa 6AM W los efectos negativos que han sufrido.

“Las obras del Metro y el Transmilenio que está más cerca nos ha afectado la parte económica, las estructuras, la seguridad y en todo ámbito”, señaló Milena Santamaría, una comerciante de la Avenida Caracas entre calles 53 y 51.

“Las ventas están bajitas y en vez de ayudarnos están afectando los negocios. Que el alcalde se ponga la mano y considere los negocios”, aseguró Efraín Hernández que tiene un parqueadero y una tienda frente a la nueva estación de Transmilenio Marly.

“El polvo se nos entra mucho y los clientes nos está llegando un 70% menos. No hay mucha luz en el sector y eso agrava la inseguridad”, indicó la dueña de dos peluquerías.

Lo que piden los comerciantes de la zona es que el Distrito los ayude para sobrevivir mientras se avanza en el metro. Aseguran que no están en contra del megaproyecto, sin embargo sí insisten en que deben mitigar las implicaciones.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico indicaron que en enero realizaron una caracterización de comerciantes para inscribirlos en el programa de ayudas, mientras también planean una feria de servicios para asesorarlos en el proceso.

Desde el consorcio Metro Línea 1 Se han desarrollado varias estrategias tipo:

- videos promocionales con influencer.

- ⁠capacitación en marketing digital

- ⁠oferta financiera

- ⁠impulso publicitario