Cierre de vías para la filmación del proyecto audiovisual ‘Hal’ en Cartagena

La productora audiovisual ‘’JAGUAR BITES’’ llega a Cartagena a filmar su nueva producción internacional denominada ‘’HAL’’, el corralito de piedras será el escenario de varias de las escenas de la película de talla internacional con el permiso otorgado por la alcaldía, IPCC, espacio público, el DATT, entre otras entidades, en donde será necesario el siguiente cierre vial para ejecución de dicha filmación en los siguientes días:

9 de abril/4:00am11:00pm/ Rodaje Calle Don Sancho

10 de abril/ 6:00am-6:00pm/ Rodaje Ruta 90

Con harás de informar a toda la ciudadanía Cartagenera, se presenta con claridad la información de días, locaciones y horarios específicos para lograr tener prevención, evitar el tránsito por dichos sectores antes mencionados y así tomar rutas alternas y ahorrar contratiempos y caos vehicular.

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Cartagena de Indias se convierte en una vez más en un destino cinematográfico de talla internacional para muchos proyectos audiovisuales en este 2026, gracias a su evolución turística y sus locaciones estratégicas, en donde esto consolida el aporte estratégico de la ciudad al desarrollo de secuencias para una producción de alto calibre internacional como esta.