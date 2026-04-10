Cayó ‘El Chirri’, señalado de hurtar prendas de oro y objetos de valor al interior de una vivienda

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturan en flagrancia a un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

La Policía Nacional de Colombia, en una oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, logró la captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, cuando este huía del lugar de los hechos.

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La captura de ‘el Chirri’, de 30 años, se produjo en las horas de la noche en la calle Mompox, del barrio Pie de la Popa. Minutos antes, había ingresado a una vivienda, hurtando tres cadenas de oro, un portátil, un iPad y dos relojes. Los elementos recuperados, avaluados en más de 30 millones de pesos, fueron devueltos a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al capturado, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en este sector de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado 2.042 personas por diferentes delitos, entre ellos, 305 por el delito de hurto.

“Seguimos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, e invitamos a la ciudadanía a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a los responsables de estos comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.