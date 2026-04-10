Cartagena se consolida como epicentro del turismo religioso en Colombia

Cartagena de Indias ratificó su liderazgo como destino turístico predilecto en Colombia durante la Semana Santa 2026, entre el 29 de marzo y el 5 de abril llegaron a Cartagena 88,837 pasajeros por vía área, de los cuales el 78% fueron pasajeros que llegaron en vuelos domésticos y el 22% en vuelos internacionales, coincidiendo con la proyección realizada por la ciudad. En total, se movilizaron 181.891 pasajeros que salieron y entraron al destino, lo que representa un crecimiento del 4,6% frente a la Semana Santa 2025, cuando se registraron 173.915 pasajeros en total.

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La movilidad terrestre también registró cifras históricas durante la Semana Santa 2026. Un total de 98.492 vehículos entraron a Cartagena por esta vía. Estas cifras representan un crecimiento del 13,2% en comparación al 2025, cuando se registró la entrada de 87.019.

Con una ocupación hotelera del 69%, de acuerdo con la información de Cotelco, y de 66% de acuerdo con Asotelca, entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la ciudad demostró un éxito turístico rotundo, impulsado por una robusta agenda de turismo religioso y cultural liderada por la Alcaldía, la Arquidiócesis, Corpoturismo, el IPCC y el IDER.

“Nuestra ciudad, sin duda, consolidó una agenda en los últimos tres años que combina lo mejor del turismo religioso, cultural y deportivo. Más allá de nuestro bien conocido atractivo de sol y playa, hoy celebramos que nuestra agenda sea acogida con tanto cariño y aceptación por miles de visitantes y cartageneros”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Cifras clave del balance

•⁠ ⁠Impacto en conectividad y alojamiento: La ciudad recibió una mayoría de visitantes nacionales (78,%) y una importante cuota internacional (22%), con una estadía promedio de 6 días y una tarifa hotelera de $628.358. De acuerdo con el SIH – Sistema de Información Hotelero de Cotelco, Cartagena registró una ocupación hotelera del 69% entre el 30 de marzo y el 5 de abril.

•⁠ ⁠Éxito de la agenda religiosa: Se realizaron 7 grandes eventos durante 8 días de actividad, logrando una asistencia total aproximada de 21.000 personas.

•⁠ ⁠Articulación público - privada: La operación contó con el respaldo de 980 personas del sector público para seguridad y logró más de 84 vinculaciones del sector privado, fortaleciendo la articulación estratégica de la ciudad.

“Estas cifras nos llenan de orgullo y ratifican que Cartagena siempre será un buen plan. Ver cómo nuestra ciudad recibe cada vez más visitantes es el reflejo del trabajo conjunto entre el sector público y privado por ofrecer experiencias únicas e inolvidables. Cartagena lo tiene todo en esta Semana Santa a través de su fe, cultura, historia y estos números demuestran que el mundo lo sabe”, resaltó el secretaria de Turismo (e), Miltón Pereira.

Cifras de afluencia y ocupación

El flujo de visitantes fue notable en todos los puntos de acceso, destacando los siguientes orígenes y movimientos:

•⁠ ⁠Principales orígenes nacionales: la mayoría de los turistas que llegaron de Colombia fueron de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali.

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•⁠ ⁠Principales orígenes internacionales: los principales emisores internacionales fueron: Panamá, Miami, Lima, Nueva York, Atlanta, Ciudad de México, Montreal y Toronto.

•⁠ ⁠Turismo náutico: El Muelle La Bodeguita registró el movimiento de 29.536 pasajeros, equivalente a un crecimiento del 17% con respecto a la semana santa de 2025 y un total de 662 zarpes. Este comportamiento refleja la fortaleza y la preferencia de los visitantes por la oferta de servicios turisticos en la zona insular que gira alreredor del segmento Sol y Playa

Una agenda de fe y comunidad

La programación oficial no solo atrajo a miles de fieles, sino que evidenció el compromiso del sector empresarial. En promedio, 10 empresas privadas participaron en cada evento. El hito de mayor participación fue la carrera Corre y anuncia tu fe, que vinculó a 29 empresas. Asimismo, en cada evento participaron, en promedio, 12 entidades del gobierno para asegurar el correcto desarrollo de las actividades.

Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó el éxito de la temporada como fruto de una estrategia de posicionamiento integral: “Estas cifras positivas son un resultado tangible del trabajo de promoción turística realizado en distintos escenarios nacionales e internacionales, así como al despliegue de la agenda en aeropuertos, centros comerciales, templos y el espacio público de la ciudad. Hemos logrado que la fe y la cultura se vivan en cada rincón de Cartagena, fortaleciendo nuestra oferta, cultura y patrimonio .”

Seguridad y cooperación

Para garantizar el éxito de la operación, se desplegó un equipo de 980 personas de las distintas dependencias de la Alcaldía dedicadas exclusivamente a labores logísticas y de seguridad. Este esfuerzo conjunto permitió que tanto residentes como visitantes disfrutaran de una agenda diversa y segura en todo el territorio.

““Para nosotros es un orgullo ver cómo la agenda cultural y religiosa se tomó cada rincón de la ciudad. El éxito de esta Semana Santa no se mide solo en números, sino en la salvaguardia de nuestras tradiciones. Logramos que propios y visitantes conectaran con la esencia de Cartagena a través de la música sacra, el arte y nuestra gastronomía, demostrando que nuestro patrimonio inmaterial es el activo más valioso que tenemos para ofrecer al mundo”,dijo Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Desde ya, la ciudad abre sus brazos y extiende una invitación a programar su visita para la Semana Santa 2027, donde el destino seguirá trabajando para ofrecer experiencias únicas que unen la riqueza patrimonial, la fe, el deporte y la cultura.