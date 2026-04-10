Cartagena conquista la cumbre de la gastronomía nacional en los Premios Acodrés Receta Dorada 2026

El talento y el sabor de la tierra alcanzaron el máximo reconocimiento en la primera versión de los Premios Acodrés Receta Dorada 2026. En una noche histórica para la identidad local, el Festival del Frito Cartagenero se alzó con el galardón a Marca Gastronómica Regional del Año, mientras que la matrona Sonia Mena fue consagrada como la Mejor Cocinero Tradicional del país.

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Este doble triunfo ratifica que la cocina de la ciudad es mucho más que una oferta turística y se consolida como un motor cultural y económico que sostiene el orgullo de los cartageneros. El Teatro Adolfo Mejía, vibrando con la esencia de las tradiciones, fue el escenario donde se validó el esfuerzo de quienes día a día mantienen vivo el patrimonio desde el calor del fogón y la alegría de lo festivo.

Durante la ceremonia, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa, recibió la mención especial por el premio otorgado al Festival del Frito Cartagenero. Al recibir el galardón, la funcionaria destacó la trascendencia de este encuentro para la nación. “Este festival constituye todo lo bueno que debe tener este país; es un símbolo de los cartageneros que no podíamos dejar pasar. El Festival del Frito fue el festival gestor de los festivales en nuestra región. Pido un aplauso grande en nombre de las matronas y portadores de la tradición, porque son 42 crocantes versiones que siguen aportando a nuestra cultura y a la economía popular”, expresó Espinosa.

La velada también fue escenario para un reconocimiento especial al alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien fue premiado por su gestión hacia una Cartagena más moderna y próspera. El mandatario fue exaltado por su incansable trabajo en la transformación de la ciudad, distinción que fue recibida en su nombre por la directora del IPCC.

Sobre los triunfos de la noche, el alcalde Turbay Paz envió un mensaje de orgullo a la ciudadanía. “Hoy celebramos que el país entero pone sus ojos en lo que nos hace únicos. Que el Festival del Frito sea reconocido como la marca gastronómica del año es un premio a la perseverancia de nuestras comunidades y a esa riqueza que nos identifica. Estamos demostrando que nuestra cultura es una potencia capaz de liderar el desarrollo y de seguir enamorando al mundo”, aseguró el mandatario.

Por su parte, Sonia Mena compartió su emoción al recibir el galardón que la acredita como la mejor del país en su categoría. “Primero le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y vivir este momento tan especial. Este reconocimiento también es para el IPCC y para todas las personas que me colaboran en mi cocina, porque este es un trabajo en equipo. Yo siempre digo que cocino con el alma y ver que ese amor por lo que hago llega tan lejos es una bendición muy grande”, manifestó la matrona.

Con estos reconocimientos, la ciudad no solo celebra trofeos sino la consolidación de un ecosistema gastronómico que une la tradición con la competitividad nacional. La victoria deja claro que el sabor cartagenero es un referente imbatible en la escena actual y que las hacedoras de la cocina son las protagonistas indiscutibles de este renacer cultural que hoy aplaude toda Colombia.