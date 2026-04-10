Caos en la movilidad de Bogotá este VIERNES por carrera de ciclistas en la vía al Llano

Esta semana la Alcaldía de Villavicencio anunció que por el cumpleaños número 186, la ciudad lo celebraría con una carrera ciclística sobre todo el corredor a los Llanos Orientales este viernes 10 de abril.

Desde las 6:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde se cierra completamente la vía Bogotá-Villavicencio y se hará de forma temporal y por sectores para garantizar la movilidad.

Desde Coviandina, la concesión encargada del corredor pidió a los conductores planear su viaje con anterioridad y seguir las instrucciones de la Policía de Tránsito.

Esto ha causado traumatismos en la movilidad en Bogotá, a pesar de que la carrera iniciaba en el sector de El Uval.

Desde muy temprano se ha presentado alta congestión vehicular en la Avenida Boyacá, desde el sector de Doña Juana hasta la Y de Yomasa, por lo que hay un grupo guía y agentes civiles gestionan la movilidad.

Desde la Secretaría de Movilidad anunciaron que este evento no tuvo el permiso del Distrito Capital para su realización. Fuentes de la Alcaldía de Bogotá indican que los ciclistas estarían comenzando desde antes del punto de encuentro, que es el sector de El Uval, la carrera, razón por la cual hay tantos trancones en el sur de la ciudad.

Hasta las 2 de la tarde se van a presentar cierres parciales y temporales a medida que avanza la carrera.