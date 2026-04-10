CAF impulsa el cine como motor de desarrollo en el FICCI 65

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– participa por segundo año consecutivo en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), uno de los principales espacios de encuentro de la industria audiovisual en la región, con una agenda que vincula cine, cultura, innovación y desarrollo sostenible.

La participación de CAF parte de una visión que reconoce a las industrias culturales y creativas como un eje estratégico para dinamizar economías locales, generar empleo, fortalecer cadenas de valor y proyectar a América Latina y el Caribe a nivel internacional. En ese marco, el cine es entendido no sólo como expresión artística, sino como una industria con impacto económico, social y territorial.

La programación comienza el 16 de abril conSaberes ancestrales en pantalla: historias de memoria, territorio y resiliencia, un espacio que incluye la proyección de los documentales Lafkenche y Palenque: Ritual de Vida, y un conversatorio posterior. Las obras forman parte de una iniciativa impulsada por CAF para visibilizar los conocimientos de comunidades indígenas y afrodescendientes, y su rol en la preservación de ecosistemas, la identidad cultural y la cohesión social.

CAF y el FICCI desarrollarán un espacio de trabajo con representantes de festivales afiliados a la Asociación Nacional de Festivales, Muestras y Eventos Cinematográficos y Audiovisuales de Colombia -ANAFE, centrado en analizar los modelos de sostenibilidad y operación del sector. Este diálogo se enmarca en una consultoría conjunta que reconoce a los festivales como catalizadores de desarrollo cultural, económico y territorial, y busca generar conocimiento compartido sobre sus desafíos y oportunidades.

La agenda continúa el 18 de abril con el panelInteligencia Artificial en el Cine: Conversaciones en la Frontera, una propuesta experimental que reúne a profesionales del sector audiovisual junto a una inteligencia artificial que participa activamente como interlocutora. Desde una mirada crítica, el espacio aborda el impacto de la IA en los procesos creativos, el trabajo, la autoría y el futuro de la industria.

El panel contará con la participación de la actriz Cristina Umaña; el productor Rodrigo Guerrero; el consultor en transformación digital Gabriel Levy; y Pablo Bello, gerente de Transformación Digital de CAF. La conversación será moderada por Mónica Ramírez y contará con la apertura del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

“El FICCI ha sido históricamente un espacio donde el cine dialoga con las realidades de América Latina y el Caribe. La participación de CAF en esta edición amplía esa conversación al reconocer el audiovisual como un motor de desarrollo que conecta cultura, territorio y economía. Esta alianza nos permite fortalecer una mirada donde el cine no solo cuenta historias, sino que también incide en la forma en que se construyen y proyectan nuestras sociedades”, afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Además, CAF respaldaCine en los Barrios, una programación que lleva proyecciones, talleres y actividades formativas a distintos sectores de Cartagena, ampliando el acceso a la cultura y fortaleciendo capacidades locales fuera de los circuitos tradicionales del cine. La iniciativa refuerza el valor del audiovisual como herramienta de inclusión, participación y transformación social.

Con su participación en el FICCI 65, CAF reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los ecosistemas culturales y creativos de América Latina y el Caribe, y con el impulso del audiovisual como un motor para el desarrollo económico, social y cultural de la región.