Barboza y Soley lanzan “La Movida”, una fusión caribeña con proyección global

El artista cartagenero Barboza, una de las figuras emergentes más destacadas del Afrobeats latino, presenta su nuevo sencillo “La Movida”, en colaboración con Soley, reconocida como una de las voces femeninas más influyentes de la nueva generación urbana en Colombia.

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Este lanzamiento llega tras el éxito de “Tus Labios”, tema que logró posicionarse en listados virales de Iberoamérica, consolidando el crecimiento del artista en plataformas digitales y su proyección hacia mercados internacionales.

“La Movida” es una propuesta que fusiona el dancehall con sonidos urbanos caribeños, apostando por una identidad fresca, bailable y global. La producción estuvo a cargo de Chisika, mientras que la composición se desarrolló en un campamento musical en Medellín, junto a Soley y el productor Tymez.

El sencillo rinde homenaje a La Movida, uno de los clubes nocturnos más emblemáticos de Cartagena de Indias, estableciendo una conexión directa entre la música y la cultura nocturna de la ciudad. Esta alianza refuerza el ADN caribeño del proyecto y posiciona a Cartagena como epicentro del movimiento urbano en crecimiento.

Soley aporta a esta colaboración su estilo versátil, fresco y empoderado, consolidando su presencia como una de las artistas con mayor proyección en la escena actual. Su participación suma una narrativa contemporánea que conecta con nuevas audiencias y fortalece el alcance del tema.

“Con ‘La Movida’ quisimos capturar la esencia de Cartagena, su energía, su noche y su gente. Es una canción pensada para que el mundo conecte con nuestro sonido”, afirma Barboza.

Con este lanzamiento, Barboza continúa posicionándose como una de las apuestas más sólidas del Afro Pop latino, llevando el sonido de “La Heroica” a nuevos escenarios internacionales. Además, el artista se prepara para próximos estrenos, entre ellos el remix de “Tus Labios” junto a Kapo y Jheral.