Avanzan las mesas de formulación del POT con grupos poblacionales de Cartagena

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena continúa avanzando con nuevos espacios de participación ciudadana, esta vez enfocados en grupos poblacionales, con el objetivo de garantizar una construcción del instrumento más incluyente y representativa.

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En el marco de esta etapa, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital y en articulación con la Escuela de Gobierno, arrancó una serie de mesas dirigidas a mujeres, juventudes, infancia y adolescencia, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, personas mayores y personas con discapacidad, entre otros grupos, reconociendo la importancia de incorporar sus voces como actores que viven y experimentan el territorio desde realidades distintas.

Estos encuentros hacen parte del ciclo de mesas de participación para la formulación del POT, en el que se construyen de manera conjunta la visión de ciudad a 2040, el modelo de ocupación del territorio y se definen las estrategias, proyectos y programas que orientarán el desarrollo urbano, rural e insular de Cartagena.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó: “Estamos en la etapa de formulación del POT, y por eso es fundamental escuchar a todos los sectores de la población que habitan el territorio. Estas mesas nos permiten construir soluciones desde la diversidad, avanzar en el cierre de brechas y consolidar un instrumento más justo, incluyente y que responda a las necesidades de la comunidad, tal como lo impulsa nuestro alcalde Dumek Turbay”.

Cabe precisar que estos espacios de diálogo se suman a las mesas que se vienen desarrollando con sectores gremiales y actores académicos, institucionales y estratégicos, consolidando un proceso participativo amplio y sólido que recoge aportes de todos los sectores de la sociedad.

Cronograma de las mesas

- Mesa de Personas con Discapacidad

Fecha: 10/04/2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Edificio Castellana Real (auditorio, piso 2)

- Mesa de Juventudes

Fecha: 10/04/2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Edificio Castellana Real (Salón de Juventudes, piso 3)

- Mesa de Mujeres

Fecha: 13/04/2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Edificio Castellana Real (auditorio, piso 2)

- Mesa con Actores del Centro Histórico

Fecha: 13/04/2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Hotel Casa Carolina

- Mesa de Medios y Periodistas

Fecha: 14/04/2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Auditorio principal del Centro Cultural y Biblioteca del Pie de La Popa.

- Mesa de Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas

Fecha: 14/04/2026

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Edificio Castellana Real (auditorio, piso 2)

- Mesa con Adultos Mayores

Fecha: 17/04/2026

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Edificio Castellana Real (auditorio, piso 2)

Finalmente, el secretario de Planeación, Emilio Molina, señaló que las mesas seguirán desarrollándose con otros grupos poblacionales y actores del territorio, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta al cronograma de las próximas jornadas, el cual será divulgado a través de las redes sociales y canales oficiales, así como a participar activamente en estos espacios.