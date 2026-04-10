Avanza la construcción de las estaciones de carga para los primeros buses eléctricos de TransCaribe

A buen ritmo avanza la construcción, en el patio dos de TransCaribe Operador, de la infraestructura necesaria para las estaciones de carga de los primeros buses eléctricos que la Alcaldía de Cartagena adquirió para el sistema de los cartageneros, y que están en la fase final de su proceso de fabricación en la fábrica de Huanghai Auto, en Dandong, China.

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La obra contempla la instalación de cinco cargadores eléctricos de 240 voltios, de la marca SINO, además de una subestación de 1.5 mva que brindará energía a los cargadores, un transformador seco, un transformador de baja tensión con su tren de celdas, lo que permitirá que la protección de la infraestructura. Esta infraestructura cumple con todas las regulaciones de la CREC, con un sistema DLS de control de carga de los cargadores.

“Cuando se solicitan y se radican estos proyectos ante los operadores de red, en este caso, Afinia, se hace una solicitud formal en la que analizan si el proyecto cumple con las expectativas, la capacidad de la línea o del circuito, y si este puede entregarnos la capacidad que necesitamos”, expresó Luis Alejandro Rojas Martínez, director de proyectos de SITTCA Energy, empresa a cargo de la obra.

“Pedimos una potencia de 1.5 mva, y el operador de red nos confirmó que existe la capacidad en el circuito. Eso quiere decir que con la entrada en funcionamiento de las estaciones de carga,los moradores del sector que posiblemente estén en el circuito del patio dos de Transcaribe no van a tener ningún inconveniente. Para el año 2027, lo que se espera es que las redes eléctricas sean más robustas y tengan aun mayor capacidad”, apuntó el experto.

Primera buses eléctricos en la historia de TransCaribe

Por primera vez, TransCaribe y el Distrito de Cartagena pondrán en operación vehículos eléctricos para el sistema de transporte masivo de los cartageneros. Serán seis vehículos, con la última tecnología, que permitirán, además de fortalecer la oferta y el servicio de TransCaribe, evaluar el comportamiento de este tipo de buses en la ciudad.

“Estos seis vehículos eléctricos están en su fase final de construcción en China, y llegarán vía marítima a Cartagena en un segundo envío, junto a los cinco articulados que también se compraron por parte del gobierno de nuestro alcalde Dumek Turbay”, reveló la gerente Ercilia Barrios Flórez.

“Esperamos que esta infraestructura eléctrica quede lista a finales de abril o principios de mayo. En este momento, las estaciones de carga ya están en puerto, en proceso de legalización de aduana. De acuerdo a lo que nos han dicho los contratistas, el próximo mes ya podríamos estar energizando el proyecto con todos los lineamientos que nos marca Afinia como operador de red”, concluyó.