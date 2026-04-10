Así quedó esta calle de San Estanislao tras la pavimentación entregada por Yamil Arana

Allí llegó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para inaugurar lo que ya muchos habitantes llaman la calle más linda del municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de una calle emblemática que lleva dos nombres y una misma historia: Santander, en el sector abajo, y San José, una calle que durante años fue sinónimo de abandono, pero que hoy se convierte en referente de progreso para la comunidad.

Durante la inauguración, el gobernador destacó el profundo significado social que tiene esta obra, más allá del concreto y las medidas técnicas.

“Esta calle con dos nombres, Santander en el sector abajo y San José, que inauguramos hoy a través del Compi, es una calle icónica para nuestro equipo de trabajo y para la comunidad de San José en el municipio de San Estanislao. Aquí, cuando nosotros llegamos, la gente no tenía ni siquiera Junta de Acción Comunal, no tenía esperanza. Hoy logramos pavimentar 375 metros, pero esto no es solamente pavimento: es la dignificación de la gente”, expresó Arana.

El mandatario recordó que las dificultades que enfrentaban los habitantes eran profundas, especialmente en momentos de emergencia.

“Aquí, cuando alguien se enfermaba, tocaba sacarlo en hamaca porque no había cómo entrar una moto o un vehículo. Eso era lo que vivía esta gente todos los días. Hoy esa realidad cambia, y cambia para siempre”, afirmó.

Además, dejó un mensaje directo sobre el impacto de la inversión pública cuando se ejecuta con compromiso social:

“La plata con el Compi sí rinde, y rinde cuando se invierte donde verdaderamente se necesita, beneficiando a la comunidad y transformando vidas”, agregó.

“Le decían la chucha… hoy es la bendición”

La emoción también se sintió en la voz de Milagros Mendoza, primera presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, quien recordó con crudeza el pasado de la calle y celebró el presente que hoy viven.

“Le decían ‘la chucha’, una mala palabra, porque siempre pasaba húmedo y lleno de barro… hoy es la bendición. Gracias al mejor gobernador de la historia de Bolívar”, expresó con orgullo.

Sus palabras reflejan el sentimiento colectivo de una comunidad que pasó de la incomodidad permanente a la dignidad cotidiana.

Obras que anuncian un nuevo futuro

Durante su intervención, el gobernador Yamil Arana también habló de las obras estructurales que ya están transformando al municipio y de las que vendrán en los próximos meses.

“Agradezco a papá Dios por darme esta oportunidad de servir a nuestra gente. Nunca me imaginé que el Compi fuera tan exitoso, gracias a Andrés Betancourth. Hoy tenemos un alcantarillado en San Estanislao que ya va en el 86%. Este es el primer municipio de la línea con alcantarillado, y aquí se construye la planta EBAR que permitirá el funcionamiento del sistema”, explicó.

El mandatario destacó que el desarrollo no se detiene en una sola obra, sino que avanza de manera integral.

“Ahora tienen la calle más pupi, cuando antes la carretera estaba vuelta nada. También estamos independizando el acueducto para que no haya problemas con el servicio, y estamos construyendo un acueducto nuevo para el corregimiento de Las Piedras”, señaló.

Además, anunció avances en infraestructura educativa que impactarán directamente a los jóvenes del municipio.

“Terminamos de entregar el megacolegio que ya cuenta con carreras universitarias aprobadas para que nuestros jóvenes puedan estudiar sin tener que irse lejos”, indicó.

El gobernador también confirmó nuevas intervenciones en infraestructura vial y deportiva:

“Van a estrenar la vía que conecta con el puente, vamos a hacer mantenimiento al estadio de fútbol y recuperar el estadio de béisbol de San Estanislao. Somos el gobierno que más ha invertido en este municipio, y además vamos a hacer una nueva calle junto con la Alcaldía”, aseguró.

Una obra que cambia historias

La emoción también fue evidente en el alcalde de San Estanislao de Kostka, Geninson Fernández, quien calificó esta obra como una de las más significativas que ha recibido el municipio.

“Me encuentro muy feliz y agradecido con Dios. Estamos en el barrio San José inaugurando una obra que nos llena de alegría y satisfacción, la más hermosa que hoy podemos tener en nuestro territorio. Al lado del Compi, de nuestro gobernador Yamil Arana, hoy vemos que nos está cumpliendo”, afirmó.

El alcalde recordó que durante años la comunidad vivió en condiciones difíciles, rodeada de aguas residuales, enfermedades y barro constante.

“Antes veíamos aguas en la calle, aguas residuales, enfermedades en la piel y muchas dificultades. Hoy el barro desaparece y vienen más bendiciones: los emprendimientos, la economía y la esperanza seguirán creciendo en este sector”, señaló.

La calle que hoy llaman “el milagro de Dios”

Para los habitantes, esta vía no es solo una obra pública: es un cambio profundo en su forma de vivir.

Germán Frías Cantillo, pensionado del sector, lo resume con emoción:

“Esto cambió absolutamente. Esta calle se llama el Milagro de Dios, porque era el sector más feo del pueblo por el barro y ahora es la más linda. Gracias, gracias Yamilito”, dijo con gratitud.

Para Ana Pérez Escobar, ama de casa y habitante del barrio San José, la transformación ha sido determinante en su vida cotidiana.

“Antes no teníamos pavimento; cuando llovía era puro barro y no podíamos salir de la casa. Ahora, gracias al gobernador Yamil Arana, tenemos pavimento y nuestra vida cambió”, expresó.

El cambio también se refleja en los pequeños emprendimientos que comienzan a florecer en el sector.

Así mismo, Yanenson Utria, vendedor de tinto y bollos de mazorca, ahora recorre la calle con tranquilidad y con una sonrisa que refleja el nuevo ambiente del barrio.

“Ahora camino con gusto vendiendo mi tinto y mis bollos sin ensuciarme de barro. Esta ya es la calle de los emprendimientos, porque todo el mundo quiere venir acá”, aseguró.