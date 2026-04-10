«Arroyo Sinfónico»: homenaje sinfónico al legado de Joe Arroyo

La música del icónico salsero Joe Arroyo será llevada a un formato sinfónico en el concierto «Arroyo Sinfónico», una propuesta que busca rendir homenaje a su legado musical y cultural. El evento contará con la participación de Dinkol Arroyo, quien aportará una interpretación vocal que conecta de manera directa con la obra de su padre.

El proyecto estará acompañado por la Banda Sinfónica de Samacá, agrupación reconocida a nivel nacional por su trayectoria en festivales de bandas. En este formato, clásicos como La Rebelión, En Barranquilla me quedo y Yamulemao serán reinterpretados con arreglos sinfónicos que combinan la riqueza instrumental con los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

«Arroyo Sinfónico» se presenta como una propuesta cultural que trasciende el formato de tributo, al destacar la relevancia histórica y social de la obra de Joe Arroyo. El concierto busca reunir públicos diversos y reafirmar el valor de la música como un puente entre lo popular y lo académico, así como una expresión viva del patrimonio musical colombiano.