Aeropuerto de Cartagena crece en el primer trimestre de 2026 y registra su mejor Semana Santa

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continúa consolidando su crecimiento en 2026. Al cierre del primer trimestre del año, la terminal aérea ha movilizado 2.036.247 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.946.601 viajeros mostrando un arranque de año dinámico para la conectividad aérea de Cartagena.

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El comportamiento del trimestre estuvo impulsado principalmente por el tráfico nacional de pasajeros, que creció un 5,5%, reafirmando a Cartagena como uno de los destinos preferidos por los colombianos. De igual manera, las movilizaciones internacionales mantuvieron una tendencia positiva, con un crecimiento del 2,2%.

Este desempeño positivo se vio especialmente reflejado en marzo, mes en el que el aeropuerto registró 664.347 pasajeros movilizados, frente a los 595.195 de febrero, lo que equivale a un incremento del 11,6%. Este salto estuvo explicado, en buena medida, por el crecimiento cercano al 16,8% en el tráfico nacional.

La Heroica continúa jugando un papel clave en la dinámica del tráfico aéreo en el Caribe. Eventos como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se realizará del 14 al 19 de abril, proyectan un nuevo impulso en la llegada de visitantes y en la consolidación de Cartagena como un destino atractivo tanto a nivel nacional como internacional.

“Los resultados del primer trimestre reflejan la confianza de los viajeros en Cartagena como destino y el impacto positivo de su agenda turística y cultural en la dinámica del aeropuerto”, señaló Patricia Mejía, gerente de la concesión.

Esta tendencia se extendió a la temporada de Semana Santa, que se consolidó como la mejor en la historia reciente de la terminal aérea. Entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026, el aeropuerto movilizó 181.864 pasajeros, superando en un 4,6% los 173.915 registrados en el mismo periodo de 2025.

El mayor movimiento se registró el domingo 5 de abril, con 26.732 viajeros. De estos, 14.734 corresponden al segundo mayor volumen de pasajeros saliendo en la historia del Aeropuerto Rafael Núñez, en línea con el comportamiento típico de retorno al cierre de la primera temporada de descanso en Colombia. En este contexto, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, como la tercera terminal aérea más importante del país, continúa trabajando para garantizar una experiencia eficiente y satisfactoria a todos los visitantes que transitan por Cartagena.