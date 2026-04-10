Activan la operación de los 30 Centros de Vida de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, da inicio oficialmente a las actividades de los 30 Centros de Vida del Distrito, espacios diseñados para acompañar a las personas mayores desde un enfoque integral que incluye nutrición con seguridad alimentaria, recreación, educación, medicina preventiva y fortalecimiento productivo.

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“Desde que iniciamos el gobierno con el alcalde Dumek Turbay, hemos trabajado día a día por brindarles lo mejor a nuestras personas mayores, la muestra de ello son estos Centros de Vida, en los que iniciamos actividades oficialmente hoy. En estos lugares les damos la atención integral que ellos necesitan en esta etapa de sus vidas”, resaltó, Liliana Majana, gestora social del Distrito.

En estos Centros de Vida, los adultos mayores recibirán alimentación balanceada, atención de profesionales en fisioterapia, enfermería, psicología y trabajo social, así como procesos formativos orientados por contadores, financieros y economistas que impulsan sus iniciativas productivas. Además, participan en actividades culturales y recreativas, encuentros intergeneracionales con instituciones educativas, festividades tradicionales y talleres desarrollados a través de alianzas con entidades públicas y privadas.

Con la puesta en marcha de los 30 Centros de Vida y el inicio de actividades de los 112 Grupos Organizados, programados para el 14 de abril, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social fortalece su cobertura social y consolida una capacidad de atención que permitirá acompañar a más de 9 mil adultos mayores durante 2026.

“Los Centros de vida no solo representan espacios de encuentro y cuidado, también son una apuesta por garantizar bienestar integral a nuestras personas mayores. Aquí reciben alimentación segura, actividades que fortalecen su autonomía y acompañamiento para que continúen construyendo sus proyectos de vida con dignidad y oportunidades”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Como parte de la apertura, se realizó la primera entrega de alimentos del año, con más de 31 toneladas de productos esenciales que aseguran la operación nutricional de los Centros de Vida en sus primeras semanas de servicio.

“Estoy muy contenta en el Centro de Vida porque aquí nos atienden con muchos profesionales, nos realizan actividades, nos brindan alimentación y uno se siente acompañado, como en casa. Aquí uno se distrae, comparte y pasa el tiempo de una manera bonita. Estamos muy agradecidos y felices”, expresó Sabine Ester Cuello Gómez, integrante del Centro de Vida de Bayunca.

Resultados que fortalecen el bienestar de las personas mayores

Durante 2025, el Distrito entregó más de 547 toneladas de alimentos entre Centros de Vida y Grupos Organizados, beneficiando a alrededor de 9 mil adultos mayores de la zona urbana, insular y corregimental, contribuyendo significativamente a su nutrición y bienestar.

En el caso de los Centros de Vida, los tamizajes nutricionales permitieron identificar a 500 mayores con bajo peso, de los cuales más de 380 mejoraron su condición tras recibir suplementación nutricional, alcanzando cerca del 80% de recuperación entre los casos atendidos.

Los Centros de Vida del Distrito son entornos comunitarios creados para promover el bienestar integral de las personas mayores mediante servicios de alimentación, actividades culturales y recreativas, formación, acompañamiento psicosocial y apoyo a iniciativas productivas de las que se destacan la panadería, fabricación de traperos, manualidades, entre otros. Estos espacios fomentan la proactividad, la interacción social y el fortalecimiento de capacidades, contribuyendo a una vida plena y digna.

Estas acciones hacen parte del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cartagena, que establece como prioridad la dignificación de la vida y la inclusión social de las personas mayores del Distrito.