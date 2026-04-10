A la cárcel alias Leo por asalto y muerte de comerciante en el barrio San José de los Campanos

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Leonel Díaz Berrío, conocido con el alias de Leo. El sujeto es señalado como uno de los presuntos responsables del ataque contra un comerciante ocurrido el pasado 28 de marzo en el barrio San José de los Campanos, cuando la víctima se disponía a cerrar su negocio.

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De acuerdo con el expediente judicial, el hoy asegurado habría interceptado al propietario de una panadería con el fin de hurtarle el dinero de las ventas del día. En medio del forcejeo, los asaltantes dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre de 40 años, quien fue trasladado de urgencia a un hospital. Tras la captura de alias Leo en una motocicleta hurtada y con una placa falsa, el ente acusador le imputó inicialmente el delito de tentativa de homicidio, además de porte ilegal de armas y receptación.

Sin embargo, el panorama jurídico para el procesado cambiará drásticamente en las próximas horas debido a que la víctima falleció 11 días después del atentado por la gravedad de sus heridas. El deceso se produjo justo después de finalizar la audiencia de imputación, lo que obliga a la Fiscalía a modificar el cargo principal para que el sujeto responda ahora por el delito de homicidio agravado, sumado a las otras conductas delictivas por las que ya es investigado.