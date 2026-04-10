$20 millones de recompensa por responsables de homicidio de hincha del Junior en Cartagena

“Lo sucedido es absolutamente inaceptable. Quienes protagonizaron estos actos no son hinchas, son delincuentes que atentan contra la vida, la convivencia y el espíritu del deporte. Los verdaderos aficionados se encontraban en el estadio disfrutando del partido”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

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El funcionario, en nombre del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, expresó su enérgico rechazo frente a estos hechos y reiteró el compromiso de la Administración Distrital con la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Lamentamos profundamente la muerte de Gabriel Acosta y extendemos nuestra solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento”, agregó.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yesid Peña, informó que esta recompensa busca avanzar en la pronta identificación y captura de los responsables de este lamentable hecho.

En articulación con la Policía Metropolitana y la Infantería de Marina, la Administración Distrital había dispuesto un plan de seguridad previo con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la protección de todos los asistentes.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reitera su compromiso con la protección de la vida e invita a la ciudadanía a colaborar con las autoridades brindando información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido.