Unicartagena avanza en la actualización de su protocolo contra las Violencias Basadas en Género

Orientados a la construcción de espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, la Universidad de Cartagena desarrolló una mesa técnica para la actualización del Protocolo de Prevención, Detección y Atención de las violencias Basadas en Género (VBG).

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El encuentro se llevó a cabo en el Claustro La Merced, y contó con la participación de docentes, administrativos, estudiantes y el Rector de la institución, consolidándose como un escenario de diálogo plural para la construcción colectiva mediante un análisis de casos que permitió identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para la mejora en la Ruta de Atención.

Durante la jornada, el rector, Willian Malkun Castillejo, destacó la importancia de este proceso no solo como un ejercicio de ajuste normativo, sino como una oportunidad para avanzar hacia la consolidación de una política institucional integral en materia de género: “Además de reforzar el protocolo, es también lograr construir una política institucional sobre violencia basada en género. No vamos a escatimar esfuerzos para que los estudiantes y toda la comunidad universitaria se sientan más seguros, más acompañados y puedan ver un seguimiento efectivo a los casos”, expresó.

El rector también resaltó que este proceso representa una oportunidad para robustecer los mecanismos institucionales y reiteró que el Consejo Superior se encuentra atento a las conclusiones que surjan de este espacio, con el fin de expedir las normativas necesarias que respalden las acciones propuestas.

Desde la representación estudiantil, María Castilla Guerrero, estudiante del Programa de Trabajo Social y delegada ante la mesa técnica, subrayó que este escenario es el resultado de múltiples espacios de discusión liderados por las bases estudiantiles: “Hoy buscamos desarrollar y finiquitar una política integral de género universitaria que se traduzca en una ruta efectiva contra las violencias basadas en género y la discriminación, generando espacios seguros dentro de la universidad”, afirmó.

Por su parte, Ruth Gutiérrez Meza, directora del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género, explicó que la institución avanza en la actualización de su Protocolo para la Prevención, Detección y Atención de las VBG, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que instan a las instituciones de educación superior a contar con este tipo de instrumentos.

Asimismo, señaló que el proceso se encuentra en una fase diagnóstica y de recolección de aportes: “Buscamos consolidar un protocolo más robusto y actualizado, que responda a las necesidades de estudiantes, docentes y administrativos, frente a una realidad social que afecta a nuestra comunidad”, indicó.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con el bienestar de su comunidad y con la construcción de una institución más equitativa, donde el respeto, la inclusión y la garantía de derechos sean pilares fundamentales de la vida universitaria.