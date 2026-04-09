Transforman la glorieta de la calle 19: un nuevo ícono urbano para Ibagué

En un acto que marca un avance en la recuperación del espacio público de la ciudad, la Corporación G50 entregó oficialmente a la Administración Municipal y a la ciudadanía la transformación integral de la glorieta de la calle 19, uno de los puntos más representativos de Ibagué.

La intervención incluyó la restauración de la emblemática locomotora, símbolo del legado ferroviario de la región, que fue sometida a un proceso técnico de conservación, pintura y protección para garantizar su preservación en el tiempo.

Además, el entorno fue renovado con un diseño paisajístico que incorpora diversas especies vegetales y un moderno sistema de iluminación, lo que no solo mejora la estética del lugar, sino que también refuerza la seguridad y la apropiación ciudadana, especialmente en horario nocturno.

“Este es un aporte que hacemos con profundo sentido de pertenencia por Ibagué. Queremos invitar a todos los ciudadanos a apropiarse de este espacio, a valorarlo y a contribuir a su cuidado. Asimismo, invitamos a la Administración Municipal para que nos ayude a asegurar su mantenimiento y conservación en el tiempo”, afirmó Diego Jiménez, presidente de la Corporación G50.

Por su parte, Deibit Lozano, integrante de la organización, destacó que esta obra hace parte de una visión más amplia de ciudad:

“Estamos desarrollando una campaña de cultura ciudadana que estará visible en distintos puntos de Ibagué. Muy pronto estaremos compartiendo más detalles con todos los ibaguereños”.

La renovación de la glorieta de la calle 19 se consolida como un nuevo referente urbano, alineado con las metas de sostenibilidad, embellecimiento y proyección turística de la capital tolimense.

Con esta intervención, la Corporación G50 reafirma su compromiso con el desarrollo de una ciudad más moderna, amable y sostenible, dejando a disposición de los ciudadanos un espacio que integra historia, identidad y progreso.