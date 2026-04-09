Trágico hallazgo en Kennedy: encuentran cuerpo abandonado y envuelto en bolsas

Hay conmoción en la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá por el hallazgo de un cuerpo envuelto entre sábanas y bolsas en pleno espacio público.

Al parecer un reciclador fue encontró el cadáver dio aviso a las autoridades hacia las 4:30 de la tarde de este miércoles 8 de abril.

La Policía Metropolitana llego inmediatamente al lugar y acordonó la zona, mientras llegaba una unidad de Policía Criminalística.

“Al llegar a la zona, las autoridades inspeccionan dicha lona y lamentablemente al interior de la misma envuelta se encuentra un cuerpo sin vida de una persona”, aseguró el Teniente Coronel, Javier Cárdenas.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía está al frente de esta caso para identificar a la víctima y a los presuntos responsables.

Cuerpo abandonados prenden alarmas en Bogotá

Estos hallazgos siguen prendiendo las alarmas en cuestión de seguridad en Bogotá y de cómo se están planeando los homicidios.

Este sería el cuarto caso de un cuerpo abandonado que se conoce en la ciudad este año y el segundo caso que se presenta en la localidad de Kennedy.

Vale recordar que el 28 de febrero cámaras de seguridad de Kennedy muestran cómo personas al parecer abandonan un cuerpo en plena vía pública.

El segundo caso se presentó en Hayuelos, en el occidente de Bogotá el pasado 4 de marzo. Las autoridades encontraron un cuerpo desmembrado.

El último hecho fue en el barrio La Favorita en el centro de la capital el pasado 16 de marzo.