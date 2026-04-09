Toros del Valle inicia una nueva temporada con la mira en el título

Toros del Valle se prepara para afrontar una nueva temporada en la Liga de Baloncesto Profesional 2026, con un objetivo claro: pelear por el campeonato. El equipo vallecaucano llega tras alcanzar las semifinales en la campaña anterior y le apuesta a la continuidad como base de su proyecto deportivo. El proceso estará nuevamente liderado por el entrenador Bernardo Fitz-González, quien seguirá al frente de un grupo que en su mayoría se mantiene.

“Es una oportunidad excelente poder estar dos temporadas seguidas con el mismo grupo. Afortunadamente la mayoría de los jugadores están volviendo y entienden lo que queremos hacer”, aseguró el entrenador, destacando la importancia de consolidar una idea de juego.

Además, enfatizó en la necesidad de fortalecer el desarrollo del talento nacional: “que los jugadores se formen más en Colombia es clave, y poder dar continuidad a los criollos cuando no están compitiendo”.

Desde la dirigencia, encabezada por Jhon Mario Tejada Arias, hay confianza en que el trabajo sostenido durante más de seis años permita alcanzar el objetivo del título:

“Venimos con un proceso bastante bien establecido y hemos venido adicionando cosas que creemos que van a funcionar. Sé que este semestre va a funcionar muy bien”, afirmó el directivo.

Uno de los pilares del equipo seguirá siendo el impulso al talento local, consolidando al Valle del Cauca como una de las principales canteras del baloncesto colombiano. “Sabemos que somos una meca de talento, sobre todo en el baloncesto, y tenemos que aprovecharlo al máximo”, agregó el presidente.

Dentro de la nómina anunciada se destacan jugadores como Hanyer Montaño, Miguel Ruiz, y Samuel Mojica, además del regreso de Duván Vargas tras superar una lesión. A ellos se suman refuerzos internacionales como James Kennedy Montgomery, Emmanuel Travon Payton y Saquan Singleton, quienes buscarán darle mayor profundidad al equipo.

El reto no será menor Toros del Valle buscará competir al más alto nivel y enfrentar a rivales como Paisas de Antioquia, que viene de quedarse con los títulos del 2025. El panorama plantea una temporada exigente, en la que cada detalle será clave para marcar diferencia. Toros del Valle buscará consolidar su proceso, responder a la expectativa de su afición y posicionarse como protagonista en la lucha por el título.

El equipo vallecaucano jugará sus primeros compromisos de la temporada en casa, con una serie de partidos programados en el coliseo Evangelista Mora durante la primera mitad del mes.

Calendario – Primeros partidos de Toros del Valle

El equipo vallecaucano iniciará la temporada como local en Cali con una serie de cuatro compromisos:

Viernes 10 de abril

Toros del Valle vs Sabios de Manizales

8:00 p.m. – Coliseo Evangelista Mora

Sábado 11 de abril

Toros del Valle vs Sabios de Manizales

5:00 p.m. – Coliseo Evangelista Mora

Martes 14 de abril

Toros del Valle vs Caribbean Storm

5:00 p.m. – Coliseo Evangelista Mora

Miércoles 15 de abril

Toros del Valle vs Caribbean Storm

8:00 p.m. – Coliseo Evangelista Mora