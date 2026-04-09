Suspenden asignación de citas para pasaportes en el Tolima por ataque cibernético

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Tolima suspendió la asignación de nuevas citas debido a fallas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocasionadas por un ataque cibernético que afecta el servicio en todo el país.

De acuerdo con el secretario General de la Gobernación del Tolima, Carlos Portela, la medida comenzó a regir desde el día anterior y responde a los inconvenientes técnicos que presenta el sistema de la Cancillería.

“El servicio está suspendido desde ayer debido a un ataque cibernético. Sin embargo, la Oficina de Pasaportes continúa expidiendo el documento a quienes solicitaron su documento la semana anterior y también estamos agendando citas, pero no estamos haciendo el trámite respectivo por este ataque cibernético que tuvo la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicó el funcionario.

Aunque la atención no se ha detenido por completo, actualmente no se están adelantando los trámites para la expedición de pasaportes, incluso para personas que ya contaban con cita programada, debido a las fallas del sistema.

Portela agregó que esta situación no solo afecta al Tolima, sino a todas las oficinas de pasaportes del país, ya que dependen de la misma plataforma tecnológica administrada por la Cancillería.

“Les estamos informando a todos los tolimenses cuando esté nuevamente habilitada la plataforma para la solicitud y el trámite respectivo del documento”, indicó.

Las autoridades también advirtieron que las fallas han generado irregularidades en el proceso e incluso podrían ocasionar dificultades futuras en la expedición de los documentos, mientras se restablece completamente el sistema.