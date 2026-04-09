Avanza el proceso judicial por el asesinato del periodista sucreño Mardonio Mejía Mendoza. En las últimas horas, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal emitió sentido de fallo condenatorio contra Lediwnth Yesith Díaz, señalado como el autor material del crimen ocurrido el 24 de enero de 2024 en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la investigación, Díaz habría participado como parrillero en una motocicleta y fue quien disparó por la espalda contra el comunicador, quien se encontraba en total estado de indefensión al momento del ataque. El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, donde también funcionaba la emisora Sonora Stereo, hoy fuera del aire tras el homicidio.

Sentido de fallo condenatorio por asesinato del periodista Mardonio Mejía en Sucre Ampliar Sentido de fallo condenatorio por asesinato del periodista Mardonio Mejía en Sucre Cerrar

El juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, el procesado permanece en libertad condicional por vencimiento de términos, mientras avanza la etapa final del proceso judicial.

Las autoridades lograron su captura minutos después del crimen, gracias a la información suministrada por la ciudadanía, que permitió ubicarlo en cercanías del lugar de los hechos. Las pruebas, entre ellas videos y testimonios, fueron clave para sustentar su responsabilidad en el ataque.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 24 de abril, mientras que la condena definitiva se conocerá el 28 del mismo mes.